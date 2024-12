La capitale du Nord a abrité, hier, la cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Elle a été présidée par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, autour du thème ‘’Promotion de la culture environnementale dès la petite enfance’’. D’ailleurs, il a profité de l’occasion pour inviter les parents à veiller sur leurs enfants, mais également à les reconnecter à leur environnement.

La 18e édition de la Semaine de la petite enfance, axée sur la promotion de la culture environnementale dès la petite enfance, s’inscrit dans la dynamique de l’initiative ‘’Sétal sunu réew’’ instituée par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, dès son accession à la tête du pays.

Pour la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Khadidiatou Djamila Diallo, le choix du thème ‘’Setal sunu réew ànd ci ak tuut tànk yi ngir mu sax’’ s’explique par la volonté des nouvelles autorités, surtout celles de l’éducation, d’approfondir la réflexion pour un retour aux bonnes pratiques.

Elle a poursuivi en indiquant que le programme rénové du préscolaire, précisément le quatrième domaine relatif au développement socioaffectif et au bien-être global, ambitionne d’inculquer aux jeunes enfants des valeurs morales et civiques tout en leur fournissant les ressources nécessaires pour avoir un environnement sûr et sécurisé. Avec ce programme rénové et tourné vers l’éducation environnementale, il s’agit de s’approprier le ‘’Sétal sunu réew’’ dès la petite enfance afin d’améliorer l’environnement des structures de développement intégré de la petite enfance (Dipe) et de contribuer ainsi à faire de cette initiative un symbole de notre engagement collectif pour un environnement sain et une meilleure qualité de vie.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, il ne faut pas détourner l'enfant de sa vocation ; on doit plutôt l'encadrer avec amour. ‘’Je ne pense pas qu'une merveille comme un enfant en gestation pendant neuf mois puisse venir au monde en vain, sans avoir une mission, sans avoir des compétences, sans servir à quelque chose dans sa communauté. Il faut cette connexion, qui est la base de tout cet environnement propice à l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir. Il faut reconnecter l'enfant par rapport à son environnement. L'enfant doit aimer la mer, les fleurs, les animaux. Malheureusement, nous sommes déconnectés de notre environnement. Nous devons nous remettre en question pour commencer à vivre autrement, en étant de vrais vivants en connexion avec notre environnement’’ a invité Moustapha Guirassy. Il a également demandé aux parents d'éviter à leurs enfants les contrevaleurs dues à l'imitation.

‘’Nous avons des destins différents et chaque parcours est important. La première qualité d'une personne, c'est d'avoir la conscience de soi. Nous, les parents, devons faire l'effort de reconnecter nos enfants avec le passé, avec leur héritage’’, a ajouté le ministre.

Revenant sur le thème de la semaine, Moustapha Guirassy a rappelé que le ‘’Setal sunu réew’’ invite chaque citoyen à s’interroger sur le rapport qu’il entretient avec l’environnement et son rôle déterminant dans l’effort collectif de sauvegarde de l’image du pays : un Sénégal accueillant dans un environnement sain avec une meilleure qualité de vie.

Pour lui, l’objectif de cette édition est de promouvoir la culture environnementale dès la petite enfance. ‘’Il s’agit d’accompagner l’élan d’un Sénégal résolument positionné sur les rampes du changement ; un changement à inculquer nécessairement aux tout-petits pour qu’ils se l’approprient et en soient les principaux vecteurs’’, a conclu M. Guirassy.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT LOUIS