La zone militaire n°2 a célébré, hier, la Journée des forces armées à la place Baya Ndar (ex-place Faidherbe. Le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, a saisi l’occasion pour inviter la jeunesse à bannir l'émigration irrégulière.

Pour le gouverneur Alioune Badara Samb, la Journée des forces armées permet à l'armée nationale de montrer ses capacités de dextérité et tout ce qui fait sa fierté. Abordant le thème de la 20e édition, "Forces armées, au cœur de la cohésion nationale", le chef de l'exécutif régional a fait référence à deux facteurs que sont l'unité nationale qui est sacrée et la solidarité. Profitant de l'occasion et de la présence massive des jeunes à la cérémonie, le gouverneur a dénoncé la recrudescence de l'émigration irrégulière et invité les jeunes à rester pour construire le Sénégal.

A l'en croire, le phénomène est très profond et les explications nécessitent une approche holistique. "L'envie de découvrir l'étranger pousse beaucoup de gens à partir. C'est pourquoi il ne faut pas réduire le phénomène à des problèmes purement économiques. Bon nombre de Sénégalais candidats à l'émigration irrégulière ont un bon boulot et un bon revenu, et des moyens pour vivre décemment au Sénégal. L'homme est un migrant par essence, mais il faut avoir le recul nécessaire pour avoir conscience que le pays est le nôtre. Donc, il faut le construire avec tous les Sénégalais", a déclaré Alioune Badara Samb en marge de la cérémonie.

Il a aussi invité les leaders d'opinion à éviter de tenir des discours alarmistes, mais plutôt d'essayer de convaincre les jeunes à rester au pays pour construire le Sénégal. "La première richesse, c'est d'abord le ressources humaines. La seconde, c'est la stabilité. Dans la zone nord, nous avons un potentiel économique qui permet aux jeunes de s'épanouir. Donc, il faut que les jeunes acceptent d'explorer les voies et moyens mis en place par l'État dans le cadre de l'entrepreneuriat.

Les pays occidentaux qui accueillent les migrants sont en crise, c'est cela la vérité. Malheureusement, sous l'influence des réseaux sociaux, des jeunes ont tendance à tomber dans le piège. Pourtant, au Sénégal, dans tous les secteurs d'activité, des bonds en avant sont réalisés, mais avec la mondialisation et le développement de la technologie les gens sont pressés et ont toujours la prétention d'apprécier et de voir ce qui se passe ailleurs", a expliqué le gouverneur Samb.

Revenant sur le sens de la journée et le thème de cette année, le commandant de la zone militaire n°2, le colonel Thiendella Fall, a rappelé qu'elle s'inscrit dans le cadre des actions menées par l'armée dans le calendrier républicain. "La cohésion entre l’armée et les populations va permettre à la ‘Grande muette’ de relever les défis à venir, surtout ceux liés au civisme et à la citoyenneté. C'est un ensemble de valeurs, d'actions et d'identités plurielles partagées par toutes les forces de défense et de sécurité", a déclaré le colonel Fall.

Avant d'ajouter que le Sénégal, comme beaucoup de pays, fait face à des menaces multiples et insidieuses. C'est pourquoi chaque composante doit comprendre qu'un pays doit se construire certes, mais une nation se défend également dans la continuité et dans la durabilité.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS