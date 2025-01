La commune de Fass-Ngom, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale du Nord, a été choisie par les autorités administratives de la région de Saint-Louis pour abriter la cérémonie officielle des activités de la journée de ‘’Setal Sunu Réew’’. Une occasion que le gouverneur Al Hassan Sall a saisie pour inviter les populations à maintenir toujours leur environnement sain afin de rester en bonne santé.

Le village religieux de Fass-Ngom a fait peau neuve, à quelques jours de la grande Ziarra annuelle de l’érudit Mame Rawane Ngom, disciple et fidèle compagnon de Serigne El Hadj Malick Sy. Dès les premières heures de la matinée du samedi, les groupements féminins, les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les talibés et les autorités locales ont pris d’assaut les rues et les ruelles du village pour nettoyer et embellir les lieux. Avec l'apport de l’armée déployée en grand nombre sur le terrain, le village s’est débarrassé de ses déchets et de ses carcasses. Les militaires, fidèles à leur discipline, ont montré un engagement sans faille dans les activités de nettoyage. Un engagement qui a été salué à sa juste valeur par le gouverneur de Saint-Louis.

Pour Al Hassan Sall, l’implication des forces de défense et de sécurité auprès des populations pour des actions citoyennes traduit le concept Armée-Nation bien ancré dans nos traditions. ‘’Depuis plus d’une semaine, les forces armées se mobilisent pour préparer la huitième journée nationale de ‘Sétal Sunu Reew’ qui leur est dédiée. Raison pour laquelle leur contribution ne s’est pas seulement limitée à l’encadrement des activités. Elles ont également organisé des actions civiles et militaires en faveur des populations, comme des dons de sang et des consultations médicales gratuites. Des initiatives qui montrent leur engagement au service exclusif des populations. Cela mérite d’être salué et encouragé. C’est pourquoi je loue ici leur détermination exemplaire et j’invite les populations à plus de citoyenneté’’, a déclaré Al Hassan Sall.

Une invitation que le maire de Fass-Ngom a saisie au bond pour exhorter ses administrés à maintenir la dynamique de propreté dans tous les villages de la commune. ‘’Les moyens sont limités, mais ce n’est pas une excuse pour ne pas nettoyer et protéger son environnement. Il faut savoir qu’un esprit sain ne peut vivre que dans un corps sain et pour cela, il faut que celui-ci évolue dans un environnement sain. Donc, il faut maintenir cette cadence de ‘setal’ pour deux raisons. La première est le statut du village en tant que cité religieuse qui reçoit du monde en permanence et la seconde est pour nous-mêmes en tant qu’êtres humains’’, a soutenu le maire Ibrahima Diaw. Avant de souligner l’importance que les autorités locales, administratives et la famille de Mame Rawane Ngom ont accordée à cette belle initiative de citoyenneté.

La journée ‘’Sétal Sunu Réew’’ s’inscrit dans le cadre de l’appel du président de la République à consacrer le premier samedi de chaque mois à des actions d’amélioration du cadre de vie. Pour le gouverneur de Saint-Louis, l’objectif de ces moments d’actions citoyennes est de mobiliser les populations pour nettoyer, embellir et végétaliser les espaces publics.

Revenant sur le choix de la commune de Fass-Ngom, Al Hassan Sall a rappelé que la localité abritera le samedi prochain une Ziarra internationale. Raison pour laquelle, a-t-il ajouté, il fallait rendre propres les lieux en attendant l’arrivée des milliers de pèlerins venus de l’intérieur et de l’international.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS