Dans le cadre de ses actions sociales marquant le centième anniversaire de l'école Prytanée Militaire de Saint Louis, l'amicale des anciens enfants de troupe du PMS a organisé hier à Bangor une journée de solidarité. Cette activité, dénommée "dello djoukeul" aux populations du village de Bango et environs, a permis de consulter gratuitement des centaines de personnes et d'offrir des kits alimentaires à des centaines de familles démunies de ces localités.

Hier, la cour de l'école élémentaire Babacar Gueye de Bango a été prise d'assaut par les populations du quartier et des villages environnants pour les besoins de consultations médicales gratuites. Dès les premières heures de la matinée, des rangs de patients se sont formés devant les salles de classe pour se faire consulter par les spécialistes déployés sur les lieux dont la majeure partie est constituée d'anciens pensionnaires du PMS. Pour le coordonnateur de l'activité et par ailleurs ancien enfant de troupe, Dr Joachin Emmanuel Sarr, la journée de solidarité 2023 est particulière par rapport aux précédentes éditions.

"L'amicale organise annuellement des journées de consultations médicales gratuites à Bango pour rendre hommage aux populations des villages environnants de l'école. Mais pour cette année-ci, l’activité a un caractère particulier, puisque coïncidant avec la célébration du centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis. Raison pour laquelle, nous avons déplacé beaucoup de spécialistes brassant toutes les pathologies. Parmi la foule, il y a tous les âges. On peut constater des enfants, des jeunes femmes, des hommes et des personnes du 3e âge. Les consultations se poursuivent dans les différentes salles et la devise de l'école "Savoir pour mieux servir" sera bien appliquée pour soulager les patients. Et cerise sur le gâteau, les médicaments sont gracieusement offerts aux malades par la pharmacie mise en place", a déclaré Dr Joachin Emmanuel Sarr.

Des actions saluées par les bénéficiaires

Avant de poursuivre que l'édition 2023 du ‘’Dello djoukeul" aux populations de Bango et environs a également fait bénéficier à une centaine de familles démunies des kits de denrées alimentaires. "100 familles nécessiteuses ont été choisies par l’amicale des anciens enfants de troupe pour être assistées en riz, huile, lait et sucre. Nous savons que ce geste humanitaire ne peut pas tout régler, mais, il peut dépanner et soulager au moins quelques temps ces familles. C'est un devoir moral voire confessionnel, parce que nos religions nous recommandent de venir en aide aux personnes en situation difficile. C'est pourquoi, nous avons décidé de partager avec ces dernières, ces quelques tonnes de riz, de sucre, lait et d'huile collectées. D'ailleurs, chaque famille a reçu de l'amicale un pack de denrées alimentaires d'une valeur de 30 000 F CFA", a soutenu Dr J. E. Sarr.

Les activités sociales menées hier à Bango par les anciens enfants de troupe du PMS ont été appréciées à sa juste valeur par les populations. Pour les bénéficiaires de la journée de consultations médicales gratuites et du don de denrées alimentaires, les actions posées sont généreuses et humainement inqualifiables. « Nous félicitons et remercions infiniment les initiateurs de cette journée de solidarité. Grâce à eux, beaucoup de malades ont pu se soigner sans bourse déliée. Pour mon cas, depuis quelques mois, je souffrais des pieds et des genoux, mais, je ne pouvais pas me rendre à l’hôpital, parce que je n'ai pas les moyens financiers pour se prendre en charge. Mais, j’ai été consulté gratuitement par un spécialiste des personnes du 3e âge et tous les médicaments m'ont été gracieusement offerts. Merci aux anciens enfants de troupe, heureusement qu’ils n'ont pas oublié Bango dans leurs actions de charité", a signalé le vieux Ifra Sow.

Des remerciements dont s'est associée la dame Maïmouna Dia, debout devant son pack de denrées alimentaires. "Les donateurs nous ont tiré des pieds une grosse épine. Avec la dure conjoncture économique que les familles démunies traversent, leur offrir de l'aide alimentaire, c’est à la limite leur sauver la vie. Raison pour laquelle, on ne les remerciera jamais assez", a -t-elle ajouté.

