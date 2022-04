Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (Promoged) a procédé, hier, à l’installation officielle du Comité technique régional de Saint-Louis (CTR). Une cérémonie qui a été présidée par le gouverneur Alioune Badara Samb, en présence du coordonnateur de Promoged, Ibrahima Diagne, et des autorités administratives, locales et communautaires.

Dans le cadre de la 2e phase du Programme national de gestion des déchets (PNGD), l’Etat du Sénégal a initié le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (Promoted), avec l'appui de partenaires financiers et techniques dont l'Agence française de développement (AFD), la Banque mondiale, l'Aecid et la Banque européenne d’investissement (BEI). Pour l'atteinte des objectifs du projet dans les régions ciblées, il est installé des comités techniques régionaux pour une gouvernance dans un esprit de dialogue entre les différentes parties prenantes.

Pour le gouverneur Alioune Badara Sambe, le CTR est une instance très importante dans le dispositif de gouvernance, parce que regroupant en son sein tous les partenaires. "Le comité sera un cadre de partage, de planification, d'harmonisation, d'évaluation des actions du Promoged au niveau de la région de Saint-Louis, parce que tous les acteurs concernés y sont représentés. Il sera également chargé de faciliter et de coordonner les activités des groupes de travail sur le foncier, le volet environnemental et social, la dynamisation du secteur privé, l’appui à l’entreprenariat local et l’innovation et l’appui de la mise en place de l’intercommunalité", a signalé le chef de l’Exécutif régional.

D'ailleurs, dans le but de renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal et d’améliorer leurs services dans les régions de Dakar, Kolda, Sedhiou, Matam, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, il est proposé des axes de réforme visant à améliorer la gouvernance du secteur sur le plan institutionnel, réglementaire et financier.

Ainsi, Saint-Louis bénéficiera d'un financement de plus de 30 milliards de francs CFA, vu ses potentiels touristiques et économiques. "La région est importante dans le domaine socio-économique du Sénégal. Raison pour laquelle l'Etat du Sénégal a voulu l'intégrer à la liste des sept premières régions cibles du Promoged. Pour un financement global de 206 milliards de francs CFA, les 30 sont réservés à Saint-Louis. Ce qui traduit la volonté des autorités d'impulser un ‘Sénégal zéro déchet’. Surtout que la région a un énorme potentiel touristique et qu'il est nécessaire d'améliorer son cadre de vie et d'élever son niveau de salubrité", a déclaré Ibrahima Diagne.

Pour le directeur de Promoged, la position de Saint-Louis en fait une région privilégiée dans le déroulement du projet. "Saint-Louis va accueillir au minimum une cinquantaine d'infrastructures dont deux centres de valeur intégrés, un centre de tri, un centre de transfert études points de regroupement normalisés", a poursuivi M. Diagne.

Le projet touche 30 communes dans la région. Raison pour laquelle le président du Comité technique régional et le directeur du Promoged ont beaucoup insisté sur la nécessité d’avoir une dynamique de l’intercommunalité. Pour eux, l'intercommunalité est l'une des clés de succès du projet. "Face au déficit de ressources foncières de certaines collectivités locales, il faut une collaboration et travailler en synergie. Parce que pour ce projet, il y a une innovation dans le financement. Pour le respect de l'échéance de livraison de toutes les infrastructures en juin 2026, le système de financement est basé sur les résultats. Donc, des conventions de performance seront signées avec tous les acteurs intervenant dans le projet ", a informé Ibrahima Diagne.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)