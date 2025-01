Pour renforcer la coopération Sud-Sud, les autorités militaires de la République islamique de la Mauritanie et du Sénégal se sont réunies hier dans la capitale du Nord. Présidée par le gouverneur de Saint Louis, Al Hassan Sall, la rencontre permettra aux deux délégations d’échanger et de planifier sur les patrouilles conjointes en 2025, pour relever les défis sécuritaires qui les interpellent à la frontière.

Pendant quarante-huit heures, les autorités militaires des deux pays frontaliers échangeront sur diverses questions pour établir un cadre de coordination et de suivi des actions pour une sécurisation parfaite de la frontière commune entre le Sénégal et la Mauritanie. Des efforts des forces de défense et de sécurité des deux pays sont faits pour une collaboration à travers un échange d'informations et l'organisation de patrouilles mixtes pour sécuriser la frontière et les populations.

Pour le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, cette initiative vient traduire l'excellence des relations entre les deux pays, à travers leurs États respectifs. ‘’Ces actions nous valent une sécurité réelle au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. J'ai voulu donc encourager l'initiative pour que cette collaboration demeure, mais également que les populations mauritaniennes sentent l'effet de l'action intelligente de nos forces de défense et de sécurité. C'est cela l'enjeu et nous allons y travailler. Je voudrais également saluer l'initiative dans le contexte actuel d'exploitation concertée de nos ressources naturelles. Nos deux pays suscitent, à travers les ressources naturelles, les convoitises des uns et des autres. Il nous faut donc apaiser les relations, sécuriser nos frontières et aller vers une exploitation rationnelle de nos ressources naturelles’’, a souligné le gouverneur. Avant de rappeler qu’au-delà du contexte d'exploitation des ressources naturelles, il y a d'autres enjeux sécuritaires de taille qu'il nous faut maîtriser, des défis qu'il faut relever et qui préoccupent les hautes autorités des deux pays frontaliers. ‘’Il s'agit évidemment de la lutte contre le trafic illicite, plus particulièrement les stupéfiants, contre le grand banditisme, le banditisme transfrontalier. Il s'agit de dérouler des actions pour contrer l'avancée ou l'expansion des groupes armés, voire terroristes. Il y a aussi la lutte contre le vol de bétail. Je puis donc dire que ces enjeux de l'heure sont compris et maîtrisés par nos forces de défense et de sécurité. Et à travers cette réunion de planification des patrouilles mixtes, nos forces de défense et de sécurité sont en train d'œuvrer pour relever tous ces défis sécuritaires’’, a déclaré M. Sall.

Pour le commandant de la zone militaire n°2, le colonel Thiendella Fall, la rencontre de Saint-Louis s’inscrit en droite ligne de la coopération militaire qui est en fait une composante essentielle de la diplomatie, en ce sens qu'il permet de renforcer les liens, les relations avec les forces de défense et de sécurité de la République islamique sur la Mauritanie.

‘’Nous sommes dans une zone où il y a des défis et des menaces à la sécurité que l'on ressent dans certains de nos pays voisins. Au-delà de ces défis sécuritaires, il y a aussi d'autres défis relatifs à l'émigration irrégulière qui entrave la vie paisible des populations. C’est pourquoi, pendant deux jours, les délégations vont se concerter sur certaines questions pour voir comment résoudre tous les problèmes sécuritaires soulevés à travers des actions et des activités opérationnelles conjointes’’, a signalé le colonel Fall, commandant de la zone 2.

Quant à son homologue mauritanien, le colonel Mouhamed Lemine Blal Mouhamed, il a salué la qualité du service et de l'accueil des autorités sénégalaises. Pour lui, l'objectif de la réunion conjointe qu’ils tiennent avec la partie sénégalaise a été bien défini par leurs prédécesseurs. ’’Nous sommes venus participer à cette réunion avec nos homologues du Sénégal pour voir les problèmes de sécurité qui se posent au niveau de la frontière, afin de planifier des patrouilles mixtes dans les meilleures conditions’’, a déclaré le colonel Blal Mouhamed.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS