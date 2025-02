Unis comme un seul homme, les habitants de la cité religieuse de Mpal et des villages environnants ont marché pacifiquement, samedi dernier. Ils dénoncent avec la dernière énergie l’insécurité grandissante dans la zone et réclament justice pour la mort d’un des leurs, atrocement tué et jeté dans la brousse.

Les populations de la commune de Mpal alertent les autorités sécuritaires et soutiennent qu’elles ne reconnaissent plus leur paisible cité religieuse. Pour les manifestants, depuis quelques années, des événements étranges se produisent et une insécurité inquiétante règne à Mpal. Le dernier événement tragique intervenu dans la localité remonte à la semaine dernière avec le meurtre odieux du gérant d’un multiservice, Cheikh Ahmed Tidiane Wade. Son meurtre atroce mort a été la goutte d’eau de trop.

Réunis autour de la famille du défunt, les populations ont marché pacifiquement et élevé la voix pour que justice soit rendue dans cette affaire. Pour Samba Wade, porte-parole des marcheurs et frère du défunt commerçant, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités pour freiner l’insécurité galopante à Mpal et dans les environs. ‘’Nous demandons à l’État de renforcer la sécurité à Mpal. L’insécurité est totale. Quotidiennement, nous assistons à de violentes agressions et à des vols à l’arraché dans les marchés hebdomadaires. Autrefois, les gens élevaient tranquillement leurs troupeaux sans aucune crainte. Maintenant, nous assistons, impuissants, à des vols de bétail et à des cambriolages. Aujourd’hui, la cité religieuse de Mpal est infestée de vendeurs de drogues et de jeunes qui s’adonnent à la drogue au vu et au su de tous’’ a fustigé Samba Wade.

Très touché par la mort de son grand frère, le porte-parole des manifestants a insisté pour que la justice retrouve les auteurs du crime de Cheikh Ahmed Tidiane Wade et les punisse sévèrement. ‘’Nous vivons dans une ville pacifique sous le ‘ndiguel’ du khalife de Mame Rawane Ngom. Si cela s’était produit dans une autre ville, les populations auraient violemment réagi. Elles auraient brûlé, barré des routes et s’en seraient prises aux forces de l’ordre. Mais ici à Mpal, nous ne ferons rien de tout cela, car nous sommes une population éduquée dans l’islam, la foi et la dignité. Néanmoins, nous interpellons les hautes autorités pour que justice soit faite dans les meilleurs délais’’, a soutenu M. Wade.

Il a également rappelé que son frère était un bon père de famille et n’avait de problème avec personne. ‘’Tout ce qui l’intéressait, c’était son travail. Il entretenait d’excellents rapports avec tout le village et était toujours disponible pour aider ses prochains avec ses maigres moyens. Cheikh Wade était un père de famille exemplaire et un modèle pour toute la jeunesse de la zone. Il a laissé derrière lui une veuve, deux enfants et une famille meurtrie. C’est une grande perte pour sa famille biologique, mais également pour la cité religieuse de Mpal, parce qu’il était aussi un petit-fils de Mame El Hadj Rawane Ngom. Pour toutes ces raisons, nous exigeons la lumière sur cet odieux crime, mais surtout le renforcement de la sécurité à Mpal et dans les environs. Parce que trop, c’est trop, et les populations sont à bout de souffle et ne peuvent plus continuer à subir cette insécurité’’, a déclaré Samba Wade.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS