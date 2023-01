La ville de Saint-Louis a abrité, hier, les festivités marquant la célébration de la Journée internationale de la douane 2023. En présence des autorités administratives, douanières et locales, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a saisi l'occasion pour se féliciter des excellents résultats réalisés par les douanes dans le budget 2021-2022.

Pour atteindre les objectifs à l’horizon 2035 et pouvoir maintenir la barre des acquis très haut, il faut s’appuyer nécessairement sur le développement du capital humain, a déclaré le ministre Mamadou Moustapha Ba. Raison pour laquelle les autorités douanières ont profité de la célébration de la Journée mondiale de la douane pour partager une présentation du Programme de modernisation de l’Administration des douanes (Promad) qui colle parfaitement avec le thème de l'édition 2023.

À en croire le ministre des Finances et du Budget, pour le capital humain, des avancées majeures sont enregistrées par la Direction générale des Douanes. "Elle a beaucoup œuvré dans les domaines de l’encadrement et de la formation, de la gestion des outils technologiques de traitement des données pour le partage des connaissances et des expériences", a-t-il soutenu. Avant d'ajouter que pour un accompagnement complet de la jeune génération d’agents des douanes, il convient de poursuivre la modernisation de la douane pour relever les défis inhérents à la gestion des ressources humaines.

C'est pourquoi, a rappelé le ministre des Finances et du Budget, de gros efforts ont été consentis dans les domaines socioculturel, sportif et communicationnel pour favoriser le sentiment d’appartenance à la profession douanière.

Des recettes de 10 milliards F CFA réalisées à Rosso-Sénégal

Le directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye, a rappelé que le choix de Saint-Louis pour abriter les activités de la Journée internationale 2023, n’est pas fortuit. "De par sa situation géographique, la Direction régionale Nord occupe une position stratégique, entre le Sénégal, la Mauritanie et les pays de l’Afrique du Nord. Mais aussi de par ses performances dans la mobilisation des recettes et la lutte contre les trafics illicites pour l’exercice 2022", a déclaré M. Dièye.

D'ailleurs, les festivités de la journée internationale ont été également une belle tribune pour les autorités douanières de se réjouir des performances de la Direction régionale des Douanes de la zone Nord. Pour ces dernières, un bond de plus de trois milliards F CFA est réalisé entre les exercices de 2021 et de 2022. Pour le directeur régional des Douanes du Nord, Colonel Amidou Ndiaye, les recettes douanières de la zone sont passées de 8 milliards en 2021 à 11 milliards F CFA l’année dernière (2022).

De fortes entrées dont le poste frontalier de Rosso a joué un important rôle. "Sur les recettes de 11 milliards F CFA réalisés par la Direction régionale des Douanes du Nord, les 10 milliards proviennent du seul bureau des douanes de Rosso-Sénégal. Ce qui démontre l'importance de ce bureau. Pourtant, la Direction régionale Nord couvre presque le tiers du territoire national. Puisqu'après Dakar, c’est la direction la plus vaste du pays", a soutenu le colonel Amidou Ndiaye.

Avant de plaider pour le renforcement des moyens humains et logistiques afin de réaliser d'autres performances de recettes douanières dans la zone Nord et de mieux lutter contre la fraude. "La frontière est trop longue et les points de passage sont très nombreux. Ainsi, nos agents sont obligés de surveiller le long du fleuve Sénégal, mais aussi la mer à travers nos unités maritimes. Pour bien réussir cette mission, il faut d'autres moyens pour équiper les agents en flottes maritimes, de véhicules tout-terrain, de drones, entre autres, pour renforcer la sécurité et lutter efficacement contre la fraude. Toutefois, nous reconnaissons que l'État a fait d'énormes efforts pour que nous accomplissions nos missions", a-t-il ajouté.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS