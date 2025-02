Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement, Balla Moussa Fofana, a présidé, hier à Saint-Louis, une journée nationale de concertation sur la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux. Une rencontre qui a servi de tribune aux acteurs territoriaux pour discuter avec leur tutelle de l’avenir de leurs communautés et de la préservation de leur environnement.

La décentralisation vise à rapprocher les instances de décision des citoyens, tout en favorisant une gouvernance inclusive et participative. Ainsi, l’implication des acteurs locaux, tels que les présidents de conseil départemental, les maires, les élus, les chefs de village, les délégués de quartier, est essentielle pour assurer une mise en œuvre efficace de cette politique. Une nouvelle approche qui se veut une décentralisation de services publics comme la gestion des déchets, la concertation et la fiscalité. Pour le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement, Balla Moussa Fofana, cela est crucial.

D’où l’importance du thème de la rencontre qui est essentiel pour construire des collectivités résilientes, inclusives et durables. ‘’La gouvernance de proximité n’est pas simplement un principe administratif ; c’est un véritable état d’esprit qui cherche à impliquer chaque citoyen dans les décisions qui impactent sa vie quotidienne et son environnement. La gouvernance de proximité est au cœur même de notre action gouvernementale. Elle incarne la volonté de rapprocher l’Administration des citoyens, tout en favorisant la participation active de chacun à la construction de son environnement et de son avenir », a déclaré le ministre. Avant de poursuivre que les administrateurs de proximité, tels que les délégués de quartier et les chefs de village, jouent un rôle crucial dans la gouvernance de proximité.

‘’Ils sont les premiers interlocuteurs des citoyens et servent d'agents de transmission entre les différentes échelles de décision. En renforçant leurs compétences et en leur fournissant des outils adaptés, nous pouvons assurer une meilleure réactivité aux besoins locaux. C’est pourquoi, au cours de cette rencontre, nous devons discuter de la manière dont nous pouvons mieux soutenir ces acteurs essentiels dans leur mission. L'institutionnalisation de cadres de concertation constitue également un axe stratégique de notre démarche. Ces cadres favoriseront le dialogue entre les autorités locales et les populations, tout en stimulant l'initiative citoyenne’’, a ajouté Balla Moussa Fofana.

L’autre sujet qui a alimenté les débats a été la gestion des déchets par les municipalités. Pour le ministre des Collectivités territoriales, ce sujet demeure un défi majeur dans de nombreuses collectivités. ‘’La gestion des déchets est une responsabilité qui nous incombe à tous. Elle reflète notre respect pour l'environnement et notre souci du bien-être de nos concitoyens. Toutefois, elle reste un grand défi pour beaucoup de collectivités locales. Des solutions existent et nous devons travailler de manière concertée pour les mettre en œuvre. Il est essentiel qu’à chaque niveau de l'Administration, du citoyen aux dirigeants locaux, que chacun joue un rôle actif dans cette démarche. Une raison pour saluer l'initiative de cette journée co-préparée et co-organisée par l'Agence de développement local (ADL) et le Programme national de développement local (PNDL). Ce cadre de concertation représente une opportunité précieuse pour échanger des idées innovantes, partager des expériences réussies et concevoir ensemble des stratégies adaptées à nos réalités locales’’, a souligné le ministre Balla Moussa Fofana.

Il faut noter qu’à l’issue des travaux, d’importantes propositions de réforme sur l’harmonisation du statut, des missions des administrateurs de proximité et l’institutionnalisation des cadres de concertation ont été formulées par les acteurs territoriaux et consignées.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS