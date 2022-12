La capitale du Nord a abrité le séminaire annuel de la 11e région du District 403 A1 du Lions Club International qui regroupe le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Une rencontre qui a permis aux différentes délégations d'échanger pendant 48 heures autour du thème de "L'accroissement des effectifs de l'organisation".

Pour la présidente de la 11e région, Chérita Sagbo, la réunion a été une tribune pour les participants de dégager des pistes et des stratégies pour mieux communiquer. "À travers le monde, les Lions sont près d'un million quatre cent mille qui se débattent pour assister et aider des démunis avec leurs propres moyens. Malheureusement, par méconnaissance du grand public, nous sommes à la limite caricaturés injustement. Raison pour laquelle, au cours du séminaire annuel, nous avons longuement discuté pour voir les stratégies à mettre en place pour l'accroissement de nos effectifs. Parce qu'on dit souvent partout où il y a urgence, il y a un Lion. Autant de raisons qui poussent aujourd’hui le Lions Club International à plus communiquer pour élargir ses bases et pour mieux servir", a déclaré Chérita Sagbo.

En marge de la rencontre annuelle, la 11e région du District 403 A1 du Lions Club International en a profité pour faire un don au poste de santé de Léona du district sanitaire de Saint-Louis. "Pour rester fidèles à nos priorités, nous avons profité de la réunion de Saint-Louis pour remettre aux responsables sanitaires du centre de santé Me Ousmane Ngom des kits de dépistage du diabète. Un don qui va beaucoup contribuer à la prise en charge des diabétiques de Saint-Louis", a ajouté Mme Sagbo. Un geste qui a été bien accueilli par le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis. Ce dernier a beaucoup remercié les généreux donateurs et félicité le Lions Club International pour les efforts que l'organisation ne cesse de déployer pour accompagner la santé.

Pour rappel, le Lions Club International est une association caritative, qui œuvre autour de cinq axes prioritaires que sont les maladies de la vue, de la faim, du diabète, du cancer infantile et de l'environnement.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS