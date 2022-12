Inclure le handicap dans les politiques publiques, les planifications et élaborations des budgets des collectivités territoriales. C’est la bataille que mène l’organisation allemande Dahw, dans les communes de l'arrondissement de Rao.

La promotion et l'inclusion du handicap dans les collectivités locales de l'arrondissement de Rao sont les principaux objectifs de la Dahw, à travers ce programme, a rappelé la représentante de l’organisation allemande. Pour Mariama Diouf Mbaye, la Dahw, qui a accompagné le gouvernement du Sénégal pendant 40 ans dans la lutte contre la lèpre, a opéré un changement de paradigme, en 2018, en intégrant le champ large du handicap.

‘’Si on veut inclure le handicap dans les politiques publiques, il faut accompagner les collectivités territoriales à détenir des bases de données avec le nombre de personnes handicapées, les besoins de celles-ci, parce que pour aider une personne, il faut savoir de quoi elle a besoin", fait remarquer Mariama Diouf Mbaye. Sur ces points, poursuit-elle, le programme d’amélioration de la santé et du bien-être des populations vulnérables est très en avance, puisque les enquêtes de terrain sont déjà bouclées dans les communes de Mpal, Fass Ngom et Ndiébène-Gandiol.

"Elles seront très prochainement restituées pour aider lesdites communes à disposer d’outils leur permettant d’accompagner les personnes vulnérables qui ont des droits à part entière dans les collectivités locales. Le programme veut pousser les communes à réserver une place honorable aux personnes handicapées dans leurs projets et programmes. Car ils font partie intégrale de la communauté", a-t-elle ajouté.

Après un an de déroulement du programme (2021-2023), a soutenu la représentante de l’organisation allemande, ‘’ce qui est visé à l’endroit des communes ciblées, c’est une inclusion du handicap dans les politiques publiques, dans les planifications et élaborations des budgets des collectivités territoriales. Si les personnes handicapées reçoivent une bonne éducation suivie d'une bonne formation professionnelle, elles seront autonomes, capables de travailler comme tout le monde et n’auront plus besoin d'aide. Malheureusement, il est rare de trouver dans les collectivités territoriales des structures adaptées à les accueillir correctement pour leur éducation ou formation", a-t-elle regretté.

Même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer, des points très satisfaisants sont déjà enregistrés à mi-parcours, ont révélé les responsables de la Dahw. "En attendant le déroulement des autres plans d'action en 2022, plus de 8 000 personnes vulnérables de l'arrondissement de Rao ont bénéficié de consultations médicales gratuites et une prise en charge médicale pour les cas sérieux. Des caisses inclusives de solidarité sont également installées dans les différentes communes pour accompagner les cibles’’, révèle Mariama Diouf Mbaye.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)