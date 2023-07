Le club de Salerne a activé officiellement le 30 juin dernier l’option d’achat de Boulaye Dia. Cela signifie qu’ils peuvent maintenant monnayer la star sénégalaise à leur prix, le transfert depuis Villarreal ayant coûté 12 millions d’euros. Selon le président de Salernitana, les prétendants disposent d’un ultimatum s’ils veulent payer moins.

“Dia dispose d’une clause libératoire de 25 millions d’euros qui ne reflète pas la valeur du joueur, qui est d’au moins 40 millions d’euros. Malheureusement, il y a beaucoup de clubs intéressés. Le joueur aimerait rester à Salerne, on verra le 20 juillet à l’expiration de la clause ce qui va se passer. Nous espérons qu’il restera ici. Nous le voulions et il serait important pour nous de le garder ici”, a déclaré Danilo Iervolino à Radio RAI selon Calciomercato.

Boulaye Dia a signé 16 buts et six passes décisives en 33 matchs de Serie A la saison dernière, permettant à Salernitana de se maintenir dans l’élite. L’international sénégalais de 26 ans a fait la Une des journaux et a tapé dans l’œil des grands d’Europe, suscitant la convoitise de Milan, la Lazio et la Fiorentina.