Un hommage à l’ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf,a marqué lundi à Libreville (Gabon) l’ouverture dela 7eédition des“Sambas professionnels’’, une semaine consacrée à mettre en rapport des experts et des jeunes Gabonais dans les domaines du journalisme, du cinéma, du marketing sportif et des industries culturelles, a apprisl’APS.

Desonvivant,l’ancienjournalisteetagent dejoueursasoutenu par sa présenceetsa notoriétécetteinitiative qui permetà dejeunes Gabonais de profiterdel’expériencede“coachesétrangers et locaux’’ qui leur fournissent les clefs pour réussir dans des domaines comme ledigital,lacréationd’entreprises,lejournalisme, lacommunication et laculture. Mamadou Koumé, ancien directeur général del’Agence de pressesénégalaise (APS) et intime du défunt président de l’OM, a pris la parole lors de cette rencontre, au nom de la veuve de Pape Diouf. Dans son speech, M. Koumé a rappelé que “Pape (Diouf) était tout le contrairedecelui quines’appropriaitpas ce qu’il n’était pas et ce qu’il ne pouvait pas.

Il n’aurait passupporté qu’on dise de luice qu’il n’est pas’’. “Toutétaitauthentiquedanssadémarche.Plusde30ansde compagnonnagem’ontédifiésursesqualités morales et intellectuelles’’, a dit de Pape Diouf l’ancien DG de l’APS.

L’agent dejoueursThierno Seydi, formé par Pape Diouf, et l’homme de culture Massamba Guèyefont partie desexperts invitésàcetterencontre qui prend fin le 10 juillet prochain. Pape Diouf a été emporté par le coronavirus le 31 mars 2020 àDakar.