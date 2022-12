L’USAID a décidé de concentrer ses efforts sur la grande agglomération dakaroise et de mettre en place un projet doté d’un budget de 6,5 milliards F CFA, pour lever les obstacles aux soins dans certains coins de la banlieue dakaroise.

Le lancement officiel du projet ‘’Santé urbaine’’, d’un coût de 12,5 millions de dollars (6,250 milliards F CFA) sur cinq ans (2022-2027), a eu lieu hier à Guédiawaye. Il s’agit de la première initiative de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) qui cible spécifiquement les zones urbaines au Sénégal. Le projet a pour but de lever les obstacles aux soins dans la grande banlieue de Dakar, en donnant la priorité aux besoins des populations mal desservies, notamment les jeunes. Il veut aussi élargir l'accès aux services essentiels et renforcer la collaboration avec les structures de santé privées.

Venu présider cette rencontre, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale a confié que cet investissement de l'USAID/Sénégal dans la mise en œuvre de ce projet pour de cinq années, offre une opportunité pour renforcer l’accès aux soins dans la région de Dakar et particulièrement au niveau des districts sanitaires de Yeumbeul, Keur Massar et Guédiawaye.

‘’À travers ce projet, souligne Alphonse Thiaw, il s’agira de renforcer les systèmes locaux de santé urbaine, grâce à l’amélioration de l'accès aux services de santé de qualité, tout en engageant le secteur privé, les partenariats locaux et les communautés à identifier les besoins, à développer et à mettre en œuvre des solutions innovantes’’.

‘’La mise en œuvre de ce projet nécessite, ajoute-t-il, l’engagement et la mobilisation de toutes les parties prenantes’’. C’est pourquoi il exhorte à prendre toutes les dispositions utiles pour le succès de cet important projet.

Il a profité de l’occasion pour inviter tous les acteurs impliqués, de la conception à la mise en œuvre, sans oublier le suivi et l’évaluation, à tout mettre en œuvre afin que les objectifs de ce projet soient atteints.

‘’Nous allons mettre l'accent sur Yeumbeul, Guédiawaye et Keur Massar’’

La directrice Bureau de santé de l'USAID a, elle, expliqué leur choix de se focaliser sur Dakar par le fait qu’au Sénégal, près d'un quart de la population vit désormais dans l'agglomération dakaroise. La prise en compte de cette évolution démographique dans les programmes de l'USAID, souligne Nora Madrigal, revêt une grande importance. ‘’Comment pouvons-nous exploiter ces opportunités potentielles de collaboration pour mieux concevoir et fournir des services de santé répondant aux besoins des populations urbaines vulnérables ? La réponse à cette question passe par plusieurs actions qui, nous l'espérons, seront concrétisées par ce nouveau projet’’.

Elle ajoute : ‘’La première consiste à renforcer la collaboration entre les parties prenantes au projet à tous les niveaux du système de santé, en impliquant les organisations locales œuvrant pour la promotion de la santé et en mettant l'accent sur la réponse aux besoins des résidents des trois districts cibles : Yeumbeul, Guédiawaye et Keur Massar. Cette démarche suppose également une collaboration vigoureuse avec les établissements et services de santé publics et privés. La seconde action à mener consiste à s'engager à développer et à améliorer les services de santé en vue de répondre aux besoins de la frange la plus importante de la population urbaine.’’

Le projet a aussi un volet environnemental. Elle s’en explique : ‘’La protection de l'environnement doit être notre troisième axe d'intervention. Les effets des changements climatiques constituent une véritable préoccupation à Dakar, en particulier dans les zones exposées aux inondations.’’

Ainsi, renseigne Nora Madrigal, la durabilité et la réussite de leurs interventions en matière de santé sont tributaires de leur capacité d'adaptation aux préoccupations environnementales.

Pour dire que ce n’est pas encore gagner et qu’il faudra réfléchir et à agir de manière créative, pour réussir ce projet de santé urbaine. ‘’C'est en expérimentant des méthodes nouvelles et innovantes de prestation et de promotion de services de santé, et en évaluant les méthodes performantes ou non qu’ils amélioreront l'accès aux ressources sanitaires. A partir de là, ils pourront, selon elle, trouver des moyens de transposer les solutions sur une plus grande échelle’’.

