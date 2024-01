Les guinéens représentent 43% de tous les étrangers vivant au Sénégal et détiennent le monopole de la vente de fruits; donc ils nous servent le dessert. Les Lions du Sénégal viennent d’avaler les Lions camerounais et sont déjà qualifiés; ils ont besoin de dessert pour digérer. La Guinée sera t-elle ce dessert ? On le saura mardi 23 Janvier.

La Guinée est un pays de la Cedeao, comme le Sénégal, qui a eu son indépendance en 1958 (2 ans avant le Sénégal). C’est un pays qui n’appartient pas à l’Uemoa et qui a sa propre monnaie depuis 1960, le Franc guinéen. Sur la période 1971-1985, le Franc guinéen a été remplacé par une autre monnaie, le Syli.

Le « syli national » est le nom donné à l’équipe nationale de Guinée; le Syli signifie éléphant en Soussou, une des langues les plus parlées en Guinée avec le Peul et le Malinké. En 1986, le Franc guinéen est redevenu la monnaie officielle du pays et il faut 1500 Francs guinéens pour avoir 100 FCFA.

La Guinée est plus vaste que le Sénégal mais moins peuplée avec 15 millions d’habitants; le Sénégal est à 18 millions. Si les lions mettent un but par million de différence, on est à 3-0.

C’est un pays très riche en ressources naturelles: 3e producteur mondial de bauxite (qui permet de faire de l’aluminium), sous-sol riche en diamant,or , fer, uranium(pour produire de l’électricité), manganèse (pour faire des batteries, des piles, des rails).

Paradoxalement, la Guinée est 182e sur 191 pays dans le classement de l’indice de développement humain; le Sénégal est 170e.

Le revenu moyen d’un guinéen est de 58.000FCA par mois; celui d’un sénégalais environ 80.000F. Il y a 47% de pauvres parmi les guinéens et 37% parmi les sénégalais.

Les exportations guinéennes sont composées à 98% de produits miniers. Les importations sont essentiellement des machines, du riz et des véhicules. C’est un pays qui a comme principaux partenaires commerciaux les Émirats arabes unis, la Chine et l’Inde aussi bien pour les exportations que pour les importations.

En 2023, la Guinée a connu un taux de croissance plus élevé que le Sénégal avec 5.5% ( contre 4,1% pour notre pays).

La Guinée est moins endettée que le Sénégal car son ratio dette/PIB tourne autour de 42% alors que le Sénégal est à 76%.

On peut taper sans faire mal puisque dans chaque quartier de Dakar il y a des guinéens. Comme on dit, les voisins sont les premiers parents.

Pr Abou KANE

FASEG/UCAD