Succès et participation aux régates 2025 de Saint-Louis

Saint-Louis a vibré tout au long du week-end au rythme des régates 2025, attirant une foule nombreuse le long des rives du fleuve. L'événement, très attendu, a vu le sous-quartier de Ponde Khole se distinguer en remportant deux courses. De son côté, le sous-quartier de Dack a décroché une victoire.

La pirogue de Dack, parrainée par le DG du Crous, Babacar Diop, a terminé à une honorable 3e place, lors de la grande course. Un résultat salué par le parrain, qui a exprimé sa satisfaction d'avoir pu relever le défi de la participation. Il a félicité les vainqueurs et encouragé l'ensemble des compétiteurs.

Le lancement des festivités a eu lieu dès le samedi, avec une grande manifestation à Guet-Ndar, en présence de Babacar Diop et d'Ameth Fall Braya. Accueilli chaleureusement par une foule immense, le DG du Crous a remercié ses partisans pour leur soutien et a apporté sa contribution pour encourager ces initiatives culturelles qui rassemblent les habitants de Saint-Louis.

Le lendemain, les pagayeurs ont offert un spectacle mémorable, captivant le public massé sur les deux berges du fleuve pour la traditionnelle mise à l'eau des pirogues.