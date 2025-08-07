Dans le sport, rien n'est éternel, tout est une question d'ordre générationnel. Pour ce qui est de la lutte avec frappe, on assiste progressivement à une prise de pouvoir de la bande à Franc, Siteu, Sa Thiès, Reug Reug, Boy Niang 2, entre autres nouveaux ténors.

Les plus anciens nous parleront de Toubabou Dior, Mor Fadam, Manga 2, Mame Ndiambane, etc. Les premiers amateurs de la lutte avec frappe sont sans doute nostalgiques de Falaye Baldé, Boy Bambara, Double Less ou encore Mbaye Guèye le Tigre de Fass. Plus proche de nous, l'histoire de la lutte sénégalaise a été écrite avec le quatuor Mouhamed Ndao Tyson, Yakhya Diop Yekini, Serigne Dia Bombardier et le 2e Tigre de Fass Moustapha Guèye.

Ainsi d'époque en époque, chacun à apporter sa pierre à l'édifice pour bâtir ce sport bien de chez nous.

Des années plus tard, l'histoire s'est naturellement répétée. La génération Balla Gaye 2, Tapha Tine, Lac de Guiers 2, Modou Lo et Eumeu Sène, dans une moindre mesure, est sur le point de céder le pouvoir à ses petits frères. Même si nous n'en sommes pas encore là, parce que ces champions tantôt énumérés ont de belles années devant eux, force est de constater que l'avenir ne saurait se faire avec du vieux.

En attendant ce passage de témoin, il faudra arracher la couronne de Roi des arènes des mains de Modou Lo pour amorcer un nouveau cycle. Ce ne sera pas une sinécure pour les jeunes loups.

Car au-delà de l'actuel détenteur de la couronne, Lac de Guiers 2 et Tapha Tine restent encore de sérieux clients. Il ne faudrait pas, encore une fois, vouloir les enterrer de sitôt.

Cependant, tout dépend de l'envie et de la détermination de leurs successeurs désignés. Là aussi, pour ne pas s'y méprendre, la jeunesse y met du tien. Les deux dernières sorties l'ont largement démonté.

Siteu, qui a défait Balla Gaye 2, presque à la surprise générale, et l'invincible Franc, qui a battu Eumeu Sène, on n’est pas loin d'assister à un passage de témoin dans l'arène. La symbolique est d'autant plus forte que c’est deux anciens rois des arènes qui ont été impuissants face à leurs cadets. Un air de déjà-vu !

La première défaite de Yekini était l'œuvre de Balla Gaye 2, tandis qu’Eumeu Sène, même s'il est légèrement plus âgé que les autres, a été la bête noire de Bombardier, pour l'avoir battu à deux reprises.

Mais il n'y a pas que Siteu et Franc qui poussent pour un vent nouveau. Sa Thiès, Boy Niang 2, Reug Reug, voire Ada Fass, seront de ceux qui vont sans doute bientôt prendre le pouvoir.

La question qu'on a envie de se poser, c'est quand ce nouveau cycle verra réellement le jour.

C’est la loi de la nature : ceux qui règnent aujourd'hui seront détrônés demain par d'autres, plus jeunes, plus déterminés à jouer les premiers rôles dans l'arène.

MAMADOU DIOP