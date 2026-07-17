À moins de deux semaines de la célébration du Magal de Touba, prévue cette année le 2 août prochain, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a fait hier une déclaration.

Dans son discours, il a appelé chaque mouride, dans la mesure du possible, à lire trois fois le Saint Coran. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, le patriarche de Darou Minam leur a demandé de chercher une personne qui le fera à leur place et de la récompenser financièrement. Il a également demandé de faire du berndé dans la mesure du possible.

Sur cette question, chacun pourra faire ce qu’il peut avec ses moyens. Il a aussi exhorté les talibés à être de vrais musulmans, à respecter le vivre-ensemble, mais aussi à être des personnes exemplaires partout où ils seront. « Serigne Touba nous a demandé de l’aider à rendre hommage à Allah (SWT). Nous faisons aussi ceci pour rendre hommage à Serigne Touba.

Nous devons aussi rendre grâce à Serigne Touba, à cause de tout ce qu’il a fait pour nous. Soyons des musulmans exemplaires. Chacun de nous doit faire tout ce qu’il peut pour rendre heureux son voisin. Cette journée a une dimension capitale pour nous. C’est l’occasion de renouveler notre statut de talibé envers Serigne Touba. Redoublons d’effort, comme il le souhaite », a confié le khalife général des mourides.