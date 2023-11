Le directeur général l'Agence Sénégalaise d'Études Spatiales (ASES) annonce que le premier satellite est en cours de fabrication et qu'il est en phase de finalisation au centre spatial universitaire de Montpellier. Le lancement est prévu pour le premier trimestre 2024.

Le Sénégal a décidé de lancer son agence spatiale, après la présentation du film "Les chasseurs d'étoiles du Sénégal" au grand théâtre le 23 mars dernier. Le but est de placer le Sénégal au 22ème rang en Afrique dans le domaine spatial. Avant-hier, l'astronome sénégalais, Maram Kaïré, a fait une annonce importante en marge d'une projection exclusive du documentaire organisée par l'Ambassade de la République de Türkiye et l'Institut Culturel turc Yunus Emre à Dakar.

L'objectif de la création de l'agence spatiale sénégalaise est que le Sénégal devienne un acteur de premier plan dans le domaine spatial. "Nous voulons faire de notre pays une puissance spatiale, le plus rapidement possible", a déclaré le directeur général de l'Agence Sénégalaise d'Études Spatiales (ASES). Il a souligné que cela nécessitera la construction d'infrastructures, de centres et de programmes spatiaux pour envoyer des satellites en orbite, ainsi que le transfert de compétences et la coopération internationale.

Le directeur général a également révélé que le premier satellite est en cours de fabrication et qu'il est en phase de finalisation au centre spatial universitaire de Montpellier. Le lancement est prévu pour le premier trimestre 2024. "Nous sommes très proches, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes en train de préparer les projets pour le deuxième satellite et la première constellation, d'ici 2028", a-t-il annoncé.

Maram Kaïré a également indiqué qu'un programme visant à développer une série de satellites pour l'agriculture, la santé, l'éducation, l'élevage et la sécurité au cours des 10 prochaines années sera mis en place. "Nous n'attendons pas, nous appuyons sur l'accélérateur. Ce n'est pas pour plus tard, c'est tout de suite", a-t-il assuré.

Découvrir au Sénégal des traces de manuscrits

Le film documentaire "Star chasers of Sénégal" (Chasseurs d'étoiles au Sénégal), réalisé par Ruth Berry et coproduit par la télévision scientifique américaine "Nova-PBS" et la société "Terra Mater" de Vienne, en Autriche, nous plonge dans l'incroyable aventure de la contribution sénégalaise aux missions scientifiques de la NASA. Partiellement tourné à Istanbul, ce film a déjà remporté plusieurs prix et distinctions internationales.

Après la projection du film, Maram Kaïré et Cie ont guidé une observation du ciel à l'aide d'un télescope. Revenant sur la réalisation du documentaire, M. Kaïré a révélé qu'il était question de trouver des manuscrits pour retourner aux origines de l'astronomie en Afrique. ‘’Il y a la tradition qui consiste à voir la position de la lune, du soleil, pour définir les heures de prière… Il y a les cercles mégalithiques qui se retrouvent dans la région Sénégambienne. La grande découverte est que ces cercles ont été positionnés pour la base des connaissances astronomiques’’, a-t-il confié. Ainsi, l’objet du film est de montrer cette tradition.

‘’On s'attend à toujours trouver des traces d'astronomie en Afrique. Regarder l'univers c'est faire de l'astronomie. C'est la mère des sciences. Ce qu'on a trouvé au Sénégal nous motive à faire le travail de recherche’’, a-t-il ajouté.

Selon ses propos, il convient d'explorer les écrits manuscrits anciens. Son ambition est de découvrir au Sénégal des traces de manuscrits qui sont soigneusement conservés, afin de les exhumer et de les rendre accessibles au grand public. Ainsi, chacun pourra approfondir ses connaissances grâce à ces précieuses ressources.

‘’ Je ne changerais rien du tout sur ma trajectoire… ’’

C'est à 12 ans que Maram Kaïré a commencé à s'intéresser à l'Astronomie. Aujourd'hui, il a réalisé son rêve. Co-fondateur et actuel président de l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA), il est reconnu comme le principal artisan de l'avancement de l'astronomie au Sénégal. Il a orchestré avec succès plusieurs missions de la NASA au Sénégal et en Afrique, au cours des dernières années. ‘’Si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je ne changerais rien du tout sur ma trajectoire’’, a soutenu le Dg de l'Agence sénégalaise d'études spatiales qui a dû surmonter d'innombrables épreuves.

"Lorsque vous parlez d'astronomie dans un pays où les préoccupations sont ailleurs, les gens ne vous comprennent pas. Il y a des frustrations qui poussent souvent les enfants à s'enfermer, à ne plus suivre leur passion jusqu'au bout. La passion doit être partagée", a-t-il souligné, encourageant les enfants à rêver.

Pour l'ambassadrice de Turquie au Sénégal, on devrait arrêter de considérer l’astronomie comme un luxe. “Ce film est une manière de célébrer le Sénégal”, a déclaré Nur Sagman.

BABACAR SY SEYE