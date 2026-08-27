Un gros coup de la part d'Al Hilal. Selon les informations de Fabrizio Romano, la formation saoudienne a bouclé l'arrivée d'Ollie Watkins (30 ans, 37 matchs et 16 buts en Premier League pour la saison 2025-2026) en provenance d'Aston Villa. L'international anglais va rapporter 60 millions d'euros, dont deux de bonus, aux Villans.

L'équipe d'Unai Emery tient déjà son remplaçant puisque, d'après la même source, Nicolas Jackson (25 ans, 23 matchs et 8 buts en Bundesliga pour la saison 2025-2026) - prêté au Bayern Munich la saison passée - va être recruté à Chelsea pour 75 millions d'euros, bonus compris.