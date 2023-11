Après avoir démissionné du gouvernement et annoncé sa candidature à la présidentielle 2024, l’ancien ministre de l’Intérieur s’insurge contre le redéploiement apporté par le président de la République dans l’affectation des préfets et sous-préfets.

La vie d’opposant au Sénégal est souvent faite de frustrations face à des décisions administratives aux soubassements politiques. Jadis puissant ministre de l’Intérieur (7 septembre 2017 au 1er novembre 2020), Aly Ngouille Ndiaye le dénonce depuis qu’il a décidé de lancer sa candidature pour la présidentielle 2024. Hier, l’ex premier flic du pays s’emporté contre un chamboulement apporté par le président de la République, Macky Sall, dans l’administration territoriale. Selon lui, les décisions du chef de l’Etat ne sont rien d’autre qu’une ‘’purge aux relents régionalistes’’, visant le nettoyage de ses proches de l’administration.

‘’En parcourant le communiqué du Conseil des ministres du Sénégal, en date du mercredi 08 octobre 2023, j’ai été surpris de constater que des agents de l’administration territoriale en l’occurrence des Préfets et Sous-Préfets, à qui on pourrait reprocher une prétendue parenté avec moi ont été éjectés de leurs postes. (…) Je trouve cette démarche politique regrettable et qui n’honore nullement l’administration sénégalaise et ses serviteurs’’, a déclaré Aly Ngouille Ndiaye sur les réseaux sociaux.

A moins de quatre mois de la présidentielle, le président de la République a profité de sa dernière réunion avec les membres du gouvernement pour opérer une grande réorganisation dans différents ministères et particulièrement au département de l’Intérieur. Parmi ceux qui ont été remplacés figurent des proches d’Aly Ngouille Ndiaye.

Le Préfet du Département de Linguère, Latyr Ndiaye, qui a laissé place à l’ancien adjoint au gouverneur de la Région de Matam, chargé des affaires administratives, Modou Thiam. Il en est de même pour Modou Ndiaye qui a été évincé de la tête de la préfecture du département de Saint Louis au profit de son collègue Diadia Dia qui officiait comme Préfet du Département de Kolda. Et la liste des concernés est longue.

Dans sa sortie, Aly Ngouille Ndiaye assure avoir trouvé tous ces administrateurs dans l’administration territoriale, lorsqu’il est arrivé au Ministère de l’Intérieur en 2017. ‘’Ils ont comme points communs d’être des originaires du Djolof, et ont capitalisé entre dix et vingt ans de service au sein du commandement territorial, ponctué d’une brillante carrière’’, déplore-t-il.

A la tête de cette administration territoriale pendant trois ans, l’ancien ministre de l’Intérieur connaît l’importance du rôle que jouent les administrateurs civils dans l’organisation des élections. Aly Ngouille Ndiaye a organisé la présidentielle 2019. Il avait été à l’origine d’une grande polémique en déclarant, avant le scrutin, ‘’tout faire pour que ceux qui ne sont pas encore inscrits puissent l’être, afin de soutenir le président Macky Sall. Ceux qui sont déjà inscrits, je vais tout faire pour qu’ils récupèrent leur carte. Ceux qui veulent voter, je vais les aider à aller voter’’.

Il était dans le gouvernement lors de l’invraisemblable micmac des législatives 2017 autour de la distribution des nouvelles cartes électorales. En raison de l’impréparation du ministère de l’Intérieur et de projection faussées dès le départ, près d’un tiers des cartes n’avait pas pu être distribué à temps, obligeant le président Macky Sall à saisir le Conseil constitutionnel afin d’autoriser les Sénégalais à voter avec d’autres documents permettant l’identification de l’électeur. C’est à la suite de cette épisode qu’il a été remplacé Abdoulaye Daouda Diallo au Ministère de l’Intérieur.

Les affres de la vie d’opposant

Présent dans le gouvernement depuis l’arrivée au pouvoir du président Macky Sall en 2012, Aly Ngouille Ndiaye a passé 5 ans à la tête du Ministère de l'Énergie, des Mines et de l’Industrie, 3 ans au Ministère de l’Intérieur et 11 mois au département de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Sa sortie de l’appareil gouvernementale est la suite du rejet de sa candidature comme choix de la coalition au pouvoir pour succéder à Macky Sall pour la présidentielle du 25 février 2024.

Depuis, l’homme a démissionné de son poste de Ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire et déclaré sa candidature. Ayant vu que le président de la République a porté son choix sur le Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), l’ancien ministre de l’Intérieur a également démissionné de son poste au sein de l’Alliance pour la République (APR). Aly Ngouille Ndiaye est l’ancien responsable du Mouvement pour la renaissance du Djolof (MRD), qui a fusionné avec l’Alliance pour la République.

Désormais candidat de la coalition Aly Ngouille 2024, l’ex de l’APR découvre les désagréments d’une vie d’opposant politique. Son cas est loin d’émouvoir ses alter égos de l’opposition dont certains se souviennent de toutes ces actions à la tête de l'administration territoriale. Par ce chamboulement, ‘’Macky Sall n’a fait que défaire le maillage qu’avait tissé l’ancien ministre de l’Intérieur. Il a imposé ses hommes, dont beaucoup de sa propre famille, pour avoir le plus de maîtrise sur le territoire national’’, en souffle un.

Lamine Diouf