Dans un communiqué reçu hier à EnQuête, le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, entité enseignement supérieur et recherche de la section de l'université Assane Seck de Ziguinchor a partagé sa vive préoccupation par rapport à la situation qui prévaut dans ce temple du savoir.

En effet, la situation par laquelle l’université passe est considérée comme une crise. D’après le Sudes/ESR, cela est marqué par ¨le mouvement d'humeur des étudiants avec des voitures incendiées et les campus pédagogique et social fermés’’. Le Sudes/ESR section UASZ a condamné avec fermeté tous ces actes de violence.

Par ailleurs, il souligne avoir constaté avec regret le retard inexplicable de la livraison des chantiers. Rappelant également que ¨ depuis un temps assez considérable cette situation affecte sérieusement aussi bien les conditions de vie et d'études des étudiants que le rendement professionnel des enseignants et du PATS de cette institution. Ainsi, au regard de la grève des étudiants et des actes de violence qui ont motivé la décision du Conseil académique de fermer le campus pédagogique et social, il est rappelé que la priorité doit être accordée à l'amélioration de l'environnement universitaire, en particulier la mise en place des infrastructures nécessaires pour garantir un cadre d'étude optimal pour des conditions d'enseignement et d'apprentissage idoines et appelle les autorités universitaires et le gouvernement à agir sans délai pour assurer une reprise rapide et efficace des enseignements.

¨Nous invitons les autorités universitaires, ainsi que le gouvernement, à prendre des mesures urgentes pour accélérer les travaux et assurer une reprise immédiate des enseignements et apprentissages dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble de la communauté universitaire. ¨