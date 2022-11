Sonko présidentielle

Depuis le début du feuilleton Ousmane Sonko-Adji Sarr, certains pensent que le dossier est vide et que tout ceci relève d’un complot d’État. Convoqué ce matin par le juge pour l’entendre sur le fond du dossier, Ousmane Sonko ira répondre sans émeutes. Il n’empêche, cette convocation fait couler de la salive. D’aucuns l’assimilent à une volonté de le coincer afin de l’empêcher à participer à la Présidentielle de 2024. Avis que ne partage pas, cela va de soi, le ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi. Invité à l’émission ‘’Faram Facce’’ hier, sur la Télévision futurs médias (TFM), il a rassuré les Sénégalais.

‘’Ousmane Sonko peut participer à la prochaine élection présidentielle sans difficulté, sans problème, s’il remplit les conditions comme ce fut lors des dernières joutes électorales. Le président Macky Sall ne peut l’en empêcher et le Sénégal ne marche pas ainsi. Maintenant, quand on a des problèmes avec la justice, il faut les régler. Il a intérêt à régler son problème avec la justice.

Il y va de l’intérêt de tous les Sénégalais d’ailleurs. On veut en finir avec ce dossier’’, a-t-il dit. Pour ceux qui pensent que ce dossier pourrait faire naitre des tensions dans le pays, Papa Malick Ndour assure : ‘’Il ne régnera que la paix dans ce pays. On ira en toute sérénité à la Présidentielle et tout se passera bien. Le dispositif sécuritaire déployé ne vise pas à intimider qui que ce soit. Les gendarmes ont été formés pour faire régner l’ordre et c’est ce qu’ils font, rien de plus.’’