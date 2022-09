Soutien à aks 

"En retirant Abdou Karim Sall de votre gouvernement, sachez, Son Excellence, que vous avez retiré une lueur d'espoir à une grande partie de la population du Dande Mayo". Cette précision est du président de l'association Feedé Bamtaré GSD.

À travers un communiqué parvenu à notre rédaction, Soulé Ba souligne que l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable représente un espoir et une assurance pour les populations du Dandé Maayo qui étaient jusque-là considérées comme des étrangères dans leur propre pays. "Malgré l'enclavement des villages du Dandé Maayo, M. Sall ne cesse d'arborer sa tenue de combat (combat même qu'il a commencé avant votre gouvernement de combat) pour rencontrer les populations de Ganguel Soulé, Padalal, Sinthiane Dioudé, Dioudé Dow, Gouriki Samba Diom, Gouriki Kolliabé, etc., en leur apportant soutien et réconfort.

Le travail abattu avec toutes les forces vives de cette partie du Fouta, commence à avoir des résultats avec plus de cent emplois aux jeunes dans le programme «Xeyu Ndaw Yi», une aide remarquable pour les chefs de villages et oulémas avec l'octroi de billets pour La Mecque et un appui considérable pour la réalisation en cours de la maternité de Gouriki Samba Diom, un projet qui tient à cœur les femmes du Dandé Maayo.

Par ailleurs, nous réitérons notre soutien pour votre vision pour le Sénégal et vous demande aussi, président Macky Sall, plus de considération à notre leader politique, en l'occurrence Abdou Karim Sall. Pour aller au front et remporter le combat, on a besoin de vrais combattants, des combattants très déterminés, loyaux et dignes de foi. Nous jeunesse du Dandé Maayo, sommes convaincues que Son Excellence a agi sans en avoir les bonnes informations", déclare Soulé Ba.