Publié le 6 Jul 2026 - 08:49

Souveraineté alimentaire

 

Le Gouvernement du Sénégal a franchi une nouvelle étape dans sa politique agricole avec le lancement officiel du Programme d’Appui à la Stratégie de Souveraineté Alimentaire du Sénégal (PASS). Doté d’un financement de près de 150 milliards de francs CFA grâce à un partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), ce programme structurant accompagnera pendant six ans la mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

Le démarrage du PASS a été marqué par la tenue de la première réunion du Comité national de Pilotage (CNP), instance chargée d’assurer la gouvernance du programme. Cette rencontre a également permis de valider le premier Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA 2026), ouvrant ainsi la voie au déploiement effectif des activités. Le programme couvrira dix régions situées dans le Bassin arachidier élargi et la Haute Casamance.

Son ambition est de renforcer durablement la production agricole, d’améliorer la résilience des exploitations face aux effets des changements climatiques, de développer les chaînes de valeur agricoles et d’accroître les revenus des producteurs, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. Le PASS cible, dit-on, principalement les exploitations familiales ainsi que les entrepreneurs agricoles vulnérables.

Son approche repose sur trois axes majeurs : la sécurisation et la diversification des productions, la valorisation des produits agricoles à travers le développement des marchés territoriaux, ainsi que le renforcement de la gouvernance, du suivi-évaluation et de la gestion des connaissances. À l’ouverture des travaux, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage a rappelé que la souveraineté alimentaire ne saurait se limiter à l’augmentation des volumes de production. Selon Dr Cheikhou Oumar Ba, elle doit également se traduire par la création de valeur ajoutée, l’amélioration des revenus des producteurs, le développement des chaînes de valeur et un meilleur accès aux marchés.

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economie
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