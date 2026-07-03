Le retour d'Abdourahmane Baldé à la tête de la Lonase marque le choix de la continuité à la direction de l'entreprise publique. Déjà aux commandes entre 2023 et 2024, le juriste fiscaliste reprend une société engagée dans plusieurs chantiers de modernisation et de transformation numérique.

Moins de deux ans après avoir quitté la direction générale de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Abdourahmane Baldé effectue son retour à la tête de l'entreprise publique. Nommé mercredi en Conseil des ministres par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il succède à Dr Toussaint Manga, dont le mandat aura duré un peu plus d'un an.

Cette nomination marque le retour d'un dirigeant qui connaît déjà les rouages de l'institution. Une première fois nommé directeur général en septembre 2023, en remplacement de Lat Diop, Abdourahmane Baldé avait quitté ses fonctions en mai 2024, à la suite de l'alternance politique ayant porté Pastef au pouvoir.

À l'issue de son premier passage à la tête de la Lonase, Abdourahmane Baldé avait présenté devant le Conseil d'administration un bilan qu'il jugeait positif. Il mettait notamment en avant la modernisation des procédures internes, l'introduction de nouveaux outils numériques ainsi que le développement d'actions de responsabilité sociétale. « Nous avons réussi à moderniser nos opérations et à introduire de nouvelles technologies pour mieux servir nos clients. De plus, nos efforts en matière de responsabilité sociale ont permis de renforcer notre engagement envers les communautés », avait-il déclaré à l'époque. Son retour intervient alors que la Lonase poursuit sa transformation numérique avec le lancement récent de nouvelles plateformes digitales destinées à renforcer son offre de jeux et de paris en ligne.

Un parcours entre fiscalité et gouvernance

Originaire de Kolda, Abdourahmane Baldé est juriste de formation. Après des études à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il obtient un Master 2 en droit fiscal, il poursuit sa spécialisation à l'Université Panthéon-Assas (Paris II).

Il débute sa carrière au sein du cabinet international Bird & Bird à Paris, où il intervient sur des dossiers de fiscalité, de droit des affaires et de contrats publics impliquant des entreprises internationales.

De retour au Sénégal, il rejoint la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) avant de créer AB Partners, un cabinet spécialisé dans le conseil stratégique, l'ingénierie juridique et fiscale ainsi que la gouvernance publique. À travers cette structure, il accompagne des administrations publiques, des investisseurs et des entreprises dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Sierra Leone, au Cameroun et au Tchad. Ses interventions portent sur des réformes touchant notamment les secteurs des jeux et paris, de la fiscalité, des fintechs ou encore de la gouvernance des entreprises.

En rappelant Abdourahmane Baldé à la tête de la Lonase, les autorités misent sur un dirigeant déjà familier de l'entreprise et de ses enjeux. Il hérite d'une société engagée dans une stratégie de modernisation et de diversification de ses activités, notamment à travers le développement des jeux en ligne et le renforcement de sa présence sur le marché numérique. Sa mission consistera notamment à poursuivre cette dynamique tout en consolidant les performances financières de l'entreprise publique, dans un secteur marqué par une concurrence de plus en plus forte et par le développement rapide des plateformes de paris sportifs.

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JEUX EN LIGNE

La Lonase mise sur LP BET pour accélérer sa transition numérique

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a lancé, hier à Dakar, LP BET, sa nouvelle plateforme de paris sportifs en ligne. Avec cet outil développé localement, l'entreprise publique entend renforcer son offre numérique, mieux se positionner sur un marché en pleine expansion et participer à la régulation des jeux en ligne. La cérémonie a également été marquée par les adieux du directeur général sortant, Dr Toussaint Manga.

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) poursuit sa stratégie de digitalisation. Après le lancement de Lonase Way en juin dernier, l'entreprise publique a officiellement présenté, jeudi, à Dakar, LP BET, une plateforme de paris sportifs et de jeux en ligne qu'elle présente comme une solution conçue localement pour répondre à l'évolution des habitudes de consommation et renforcer sa présence sur le marché du numérique.

La cérémonie de lancement, organisée à l'hôtel Azalaï, a réuni des responsables de la Lonase, des partenaires techniques ainsi que plusieurs acteurs du secteur des jeux et des paris. Accessible sur téléphone mobile et sur ordinateur, la plateforme permet aux utilisateurs d'effectuer leurs paris à travers plusieurs moyens de paiement adaptés au marché sénégalais. Pour le directeur général sortant de la Lonase, Dr Toussaint Manga, ce lancement s'inscrit dans la stratégie de modernisation engagée par l'entreprise publique. Il a présenté LP BET comme « une nouvelle étape dans la conquête de la souveraineté de la LONASE dans le domaine des jeux de hasard et des pronostics », estimant que cette solution, développée par des compétences sénégalaises, traduit la volonté de disposer d'outils numériques conçus localement. Sous le slogan « LP BET, l'aile de la victoire », la plateforme ambitionne de proposer une offre de paris reposant sur des standards de sécurité, de transparence et de performance technologique.

Selon Dr Manga, cette initiative participe également à la promotion des compétences nationales dans un secteur largement dominé par des opérateurs étrangers. « Le véritable patriotisme ne se résume pas aux mots ; il se vit à travers nos actions quotidiennes et nos choix de consommation », a-t-il déclaré, invitant les utilisateurs à privilégier les solutions développées au Sénégal.

Le directeur général a salué la contribution du partenaire technique Betting Partner, représenté par Christopher Sévilla, ainsi que celle des équipes de la LONASE ayant participé au développement de la plateforme. Le lancement de LP BET intervient alors que les jeux en ligne connaissent une forte croissance au Sénégal et que les autorités cherchent à mieux encadrer cette activité. Selon les responsables de la Lonase, la nouvelle plateforme figure parmi les opérateurs officiellement autorisés et s'inscrit dans la stratégie de lutte contre les sites de paris illégaux. Intervenant lors de la cérémonie, Zahra Gadio a souligné que la plateforme a été conçue pour répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité et de protection des utilisateurs. Elle a insisté sur la nécessité de proposer un environnement de jeu fiable afin de renforcer la confiance des parieurs. À travers LP BET, la Lonase entend ainsi consolider sa position sur le marché des jeux en ligne tout en accompagnant la transformation numérique engagée depuis plusieurs mois.

Un lancement sur fond de passation

La cérémonie a également été marquée par les adieux de Dr Toussaint Manga à la tête de la Lonase. Profitant de cette tribune, il a remercié les autorités pour la confiance placée en lui, le personnel de l'entreprise ainsi que l'ensemble des partenaires ayant accompagné les projets engagés durant son mandat. Il a enfin adressé ses vœux de réussite à son successeur, Abdourahmane Baldé, appelé à poursuivre les chantiers de modernisation engagés, dont le développement de l'offre numérique de la société. Avec le lancement de LP BET, la Lonase renforce ainsi son positionnement sur le segment des jeux dématérialisés, un marché en pleine expansion où la concurrence des plateformes privées et étrangères ne cesse de s'intensifier.

FATOU BA