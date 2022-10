En conseil des ministres, hier, le président de la République, Macky Sall, est revenu sur l'éternelle question du renforcement de la souveraineté alimentaire.

Le président de la République, Macky Sall a rappelé hier lors du conseil des ministres son option d’intégrer le volet « souveraineté alimentaire » aux missions et à l’intitulé du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, afin d’asseoir l’extension des surfaces cultivées ainsi que l’amplification des productions agricoles et horticoles, au regard du volume des importations et des modes de consommation des Sénégalais. Dans cette perspective, il a rappelé le caractère interministériel de cette orientation majeure du Plan Sénégal émergent et a engagé le ministre en charge de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, sous la supervision du Premier ministre, d’élaborer, avant fin décembre 2022, une Stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal (SAS), consensuelle, pragmatique et durable.

A cet effet, le chef de l'Etat, a également rappelé la nécessité d’une implication opérationnelle des départements ministériels concernés et la mise à profit des travaux de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) pour assurer l’atteinte des objectifs. Ainsi, il a engagé le ministre de l’Agriculture à présenter, avant fin novembre 2022, une nouvelle doctrine d’intervention de la Saed et de la Sodagri, l’évaluation de la distribution du matériel agricole aux producteurs et le Programme national d’autosuffisance en riz (PNAR) actualisé.

Le Président de la République a aussi indiqué aux ministres en charge de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, la nécessité d’accélérer l’édification ciblée des magasins de stockage et des unités de transformation des productions en vue de créer, avec le développement des activités du Marché d’Intérêt national (MIN), un écosystème favorable à la souveraineté alimentaire durable du Sénégal.

Conseil interministériel d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d’industrialisation du Sénégal

S’agissant de l’accélération de la mise en œuvre des Zones économiques spéciales (ZES), des agropoles, des sites et parcs industriels, le Chef de l’Etat a rappelé les différents instruments d’impulsion et de matérialisation de la politique d’industrialisation du Sénégal pour élargir la base productive, renforcer l’attractivité, l’innovation et les transferts de technologies, ainsi que la création d’emplois dans nombre de secteurs et de localités du pays.

Dans cette dynamique, il a invité le Premier ministre et les ministres en charge de l’Industrie et de l’Economie, à veiller au suivi permanent de la mise en place des zones économiques spéciales (ZES) et de l’exécution des projets d’agropoles et de sites industriels. Par ailleurs, il a indiqué au ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, la nécessité d’évaluer les activités de l’APROSI, tenant compte des ambitions du Sénégal en matière d’industrialisation. Il a, enfin, demandé au Premier ministre de tenir, avant fin novembre 2022, un Conseil interministériel d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d’industrialisation du Sénégal.

Sur un autre plan, abordant le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a évoqué la décongestion du Port de Dakar, avec la nécessité de réunir, dans les meilleurs délais, autour du Premier Ministre, l’ensemble des acteurs portuaires, en vue de l’exécution d’un plan d’urgence. Ceci est une demande exprimée par les acteurs, lors des concertations sur la vie chère au Palais avec Macky Sall.

Ce dernier a évoqué ‘’la prévention et la sécurité routières avec la tenue prochaine d’une réunion interministérielle, en vue de l’adoption en Conseil des ministres de nouvelles mesures visant à lutter efficacement contre la recrudescence des accidents ; la prévention et la gestion des inondations avec l’urgence de faire le point, d’une part, sur les actions déployées à Dakar et dans les autres régions et, d’autre part, sur l’élaboration du nouveau programme décennal ; le programme « XEYU NDAW NI » avec l’impératif de la mise en œuvre du volet recrutement spécial, de l’intégration des 1000 nouveaux volontaires de la consommation et enfin de l’évaluation de l’action des Pôles Emploi et Entreprenariat des jeunes et des femmes installés dans les départements’’.

Fatima Zahra Diallo (stagiaire)