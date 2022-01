Pour assurer la relance économique dans le contexte de crise sanitaire persistante, le président de la République demande au gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour asseoir la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, à travers l’intensification de l’industrialisation. C’est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres d’hier.

Dans le contexte de crise sanitaire persistante, le chef de l’Etat a souligné, hier, lors du Conseil des ministres, l’importance qu’il accorde à la relance de l’économie nationale, à la préservation du pouvoir d’achat des populations, à l’accentuation de l’inclusion sociale dans la matérialisation de son ambition d’un Sénégal émergent, dans la solidarité et la bonne gouvernance.

‘’Le président de la République demande, ainsi, au gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour asseoir la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, à travers l’intensification de l’industrialisation (réalisation des agropoles et zones économiques spéciales), le développement des PME-PMI et du secteur privé national, la transformation de l’économie informelle et la modernisation de l’artisanat sénégalais ; artisanat à soutenir, car étant un facteur moteur d’accompagnement du repositionnement stratégique du secteur du tourisme et des transports aériens.

Le chef de l’Etat demande, par ailleurs, au gouvernement de renforcer le développement de l’industrie culturelle au Sénégal, afin de valoriser le potentiel créatif des artistes’’, lit-on dans le communiqué.

Le président Sall a ainsi rappelé que la doctrine du "Fast Track" reste toujours au cœur de son action. Il a demandé, à cet égard, à chaque membre du gouvernement, après la notification effective par le ministre des Finances et du Budget, des crédits pour l’année 2022, d’engager sans délai les diligences nécessaires, pour poursuivre et/ou entamer les programmes et projets sectoriels en cours ou en phase de mise en œuvre.

Car pour Macky Sall c’est cette doctrine qui a permis de délivrer de nombreux projets sectoriels complexes en 2021 (cas du TER) et d’accélérer l’exécution ou l’instruction de nouveaux projets sectoriels prioritaires.

Poursuivant sa communication, le président de la République a notifié au gouvernement la place primordiale qu’il accorde à la jeunesse, qui demeure une ‘’priorité majeure’’ en matière d’éducation, de formation, d’emploi et d’insertion par l’entreprenariat. ‘’Le chef de l’Etat insiste, dès lors, sur l’impulsion notable et la coordination optimale des actions gouvernementales liées au programme ‘Xëyu Ndaw Yi’, soutenu par l’exécution des projets innovants de promotion de la citoyenneté avec la réception en 2022 des premières ‘Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté’. Le président de la République signale que l’accent sera également mis sur la finalisation des travaux des universités Ahmadou Makhtar Mbow (UAM) et El Hadj Ibrahima Niass du Sine-Saloum (Ussein), en plus de l’accélération de la mise en œuvre du programme de constructions et d’équipements scolaires, sur l’étendue du territoire national, afin d’asseoir les performances du système éducatif’’, poursuit le communiqué.

Sur l’organisation du 9e Forum mondial de l’eau que le Sénégal va accueillir du 21 au 26 mars 2022, sous le thème "La sécurité de l’eau pour la paix et le développement", le président de la République demande au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, ainsi qu’à tous les membres du gouvernement impliqués, en relation avec le Secrétariat exécutif de l’organisation du forum, de prendre toutes les dispositions appropriées, pour assurer la prise en charge des diligences liées au succès de cette manifestation internationale d’envergure.

Accélérer la validation du plan directeur d’urbanisme de Ndayane

Concernant le port multifonction en eaux profondes de Ndayane, dont les travaux ont été lancés ce lundi, Macky Sall ordonne aux ministres concernés, de veiller aux questions liées à la gestion des impacts environnementaux et sociaux, à la préservation des établissements humains et des activités de pêche et, enfin, à la création d’un centre national de formation aux métiers portuaires dans la zone.

‘’Le chef de l’Etat invite, par ailleurs, le gouvernement, le ministre chargé de l’Urbanisme notamment, à accélérer la validation du plan directeur d’urbanisme de la nouvelle ville portuaire de Ndayane, en conformité au Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT), et tenant compte, d’une part, des périmètres des communes concernées (Popenguine – Ndayane, Diass, Yenne) et, d’autre part, de l’émergence des activités maritimes, industrielles et économiques dans cette zone d’investissements prioritaires’’, lit-on dans le communiqué.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur les points suivants : ‘’L’accélération de la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement.’’ A ce sujet, selon la même source, le chef de l’Etat a ordonné au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement d’intensifier, en 2022, l’exécution de ce programme et d’accélérer les processus de réhabilitation de la route Sénoba - Ziguinchor, de reconstruction des ponts de Tobor, Emile Badiane et Baïla, et de procéder à l’ouverture et à la mise en service du pont à péage de Foundiougne’’.

Le chef de l’Etat a évoqué aussi dans ce sens la préservation des écosystèmes du littoral. Sur ce point, il a rappelé l’urgence de la protection de la zone des Niayes et a demandé aux ministres de l’Environnement et du Développement durable, des Mines et de la Géologie, des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires et de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, d’entreprendre des actions allant dans le sens de préserver les dunes dont l’exploitation ‘’abusive’’ par des entreprises privées, notamment dans les zones de Diogo et de Bambilor, entraine une dégradation continue de l’écosystème du littoral.

MARIAMA DIEME