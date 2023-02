REACTIONS MACKY SALL ‘’Une athlète de haut niveau’’ ‘’Je partage la peine de la famille et des proches de Kène Ndoye, sportive de renommée internationale. Je rends hommage à une athlète de haut niveau, plusieurs fois championne d’Afrique. Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport.’’ YANKHOBA DIATARA ‘’Une immense perte pour le monde sportif’’ ‘’C'est avec tristesse et consternation que nous avons appris le rappel à Dieu, des suites d'une longue maladie, de l'athlète Kène Ndoye. Au nom du chef de l'État, Son Excellence Macky Sall, du Premier ministre Amadou Bâ, de l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais, nous adressons nos condoléances émues à sa famille et au mouvement olympique sportif sénégalais. C'est une immense perte pour le monde sportif en général et la famille de la première discipline olympique, l'athlétisme en particulier. Au nom du mouvement sportif, nous rendons un vibrant hommage à cette sportive émérite, cette grande championne que la mort nous a ravie. Grâce à l'athlétisme pour lequel elle a donné toute sa vie, elle a inscrit a jamais de grands exploits et notre Nation dans les annales de la discipline comme en 1996 à Yaoundé (Cameroun) où elle devient championne d'Afrique à l'âge de 17 ans. Les fortes qualités de son caractère, sa nature franche et loyale lui ont valu l'estime et la sympathie de tous. Que son âme repose en paix. Adieu Gaïndée...’’