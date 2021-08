Le président de Mbour Petite Côte, qui était en lice pour les prochains renouvellements de la Fédération sénégalaise de football, a retiré sa candidature, après tous les soubresauts notés dans la préparation de ces élections. A travers un communiqué rendu public hier, Mbaye Diouf Dia a déclaré officiellement retirer sa candidature pour se ranger derrière Augustin Senghor.

‘’Au regard des péripéties qui ont marqué le renouvellement des instances du football africain, avec la candidature déclarée du président Augustin Senghor à la tête de la Confédération africaine de football (Caf), puis l’élection du président Patrice Motsepe et leurs conséquences sur la gestion de notre fédération, j’ai décidé de retirer ma candidature au profit de Me Augustin Senghor, porteur du programme consensuel’’.

Il a indiqué sa volonté de joindre sa ‘’voix à celle de tous ceux qui font le football dans les clubs, dans les écoles, dans les centres de formation, sur les terrains ici et ailleurs, dans les différents championnats, professionnel, amateur ou populaire pour (le) remercier pour cette belle leçon de sportivité’’.

Il ajoute : ‘’Cela fait maintenant plusieurs décennies que je me suis lancé dans le mouvement sportif et principalement dans le football. Depuis toujours, je me suis investi en faveur de cette discipline qui reste pour moi une passion. Dans la petite catégorie, chez les olympiques, dans les clubs, comme dans les instances locales, régionales ou fédérales, j’ai toujours travaillé au développement du football local, tant à travers la formation que le financement. J’ai toujours œuvré sans relâche pour l’amélioration des performances de nos clubs et celle de nos équipes nationales, tout en étant résolument engagé en faveur du perfectionnement de la gouvernance de notre football.’’

Cependant, ajoute-t-il, ‘’je renonce à mon ambition de briguer la présidence de la FSF pour cette élection, mais ma détermination à travailler pour le football de mon pays reste intacte. Ma conviction est d’autant plus profonde qu’au regard des échéances proches du football africain et mondial, et des enjeux importants liés à ces échéances ainsi que la nécessité de construire un large bloc autour de nos équipes nationales, ce programme consensuel doit être soutenu par tous, au bénéfice exclusif de notre football’’.