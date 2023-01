Le studio "Break beat studio" a été lancé le 19 décembre dernier à Guédiawaye. Le promoteur de ce projet a fait face à la presse pour donner les grands axes de ce projet phare impliquant plusieurs artistes underground de la banlieue. Pour Boubacar Fall dit Bou le Conscient, ce label n'est qu'une continuité du projet "Njaxass Gang", une production hip hop financée en 2021 par le FDCU. "Cette année, nous avons reçu plusieurs sollicitations d'artistes underground qui peinent à payer leurs frais d’enregistrements, maquettes, albums, maxi ou EP.

C'est dans ce contexte que nous avons réfléchi à mettre en place ce projet de structuration pour venir en aide à ces artistes de Guédiawaye. Dans la banlieue, il faut noter que le talent, l'engagement artistique, le savoir-faire des jeunes est très visible, mais, il manque un cadre d'orientation et d'accompagnement. C'est dans ce sens que nous avons mis en place ce projet. Nous avons démarré par l'inauguration du studio ‘’break beat’’ et la présentation de la compilation underground music up qui réunit les artistes : Taylor, E D Sn, Vava, Jando. Le produit est disponible depuis le 28 décembre 2022 et la diffusion sur les plateformes à partir du 15 janvier 2023", a confié le promoteur.

D'après, lui, ils vont accompagner quatre artistes sur la promotion du produit à travers une vidéo clip du morceau collectif, des tournées radio et télévision pour présenter le projet et des concerts sectoriels à Guédiawaye au cours de l'année 2023. "Nous remercions tous ces partenaires qui ont accompagné et soutenu ce projet comme le FDCU, Nataal vision art, do it your scene, Ghip hop, Milano Fashion.

Break beat studio reste ouvert à tous les artistes de la banlieue désirant poursuivre une carrière musicale dans le hip hop. Nous avons mis en place un dispositif avec une équipe compétente et professionnelle à la hauteur de l’attente des artistes. Sur nos perspectives, break beat studio envisage faire une distribution des produits musicaux, créer une agence de booking, asseoir une plateforme de communication pour les artistes du label", a indiqué Boubacar Fall dit Bou le Conscient.