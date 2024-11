L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a affirmé qu’il n’y a aucun contact entre lui et la Fédération mauritanienne de football. Cette déclaration fait suite à plusieurs rumeurs qui l'envoient sur le banc des Mourabitounes. Si ces approches ne sont pas concrètes, d’autres pistes peuvent être de véritables opportunités pour l’ancien champion d’Afrique.

Le 2 octobre 2024, la Fédération sénégalaise de football décide de ne pas prolonger le contrat de son sélectionneur Aliou Cissé, pour n’avoir pas atteint les objectifs assignés lors de sa dernière reconduction. Parmi les conditions, il y avait une qualification en quarts de finale du Mondial-2022 (élimination en huitièmes de finale contre l’Angleterre) et une deuxième victoire finale en Can (élimination en huitièmes de finale contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire). Le technicien de 48 ans voit son aventure de neuf ans avec la sélection A du Sénégal se terminer au milieu des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025.

Depuis lors, le champion d’Afrique 2022 n’a pas trouvé un nouveau banc. Les spéculations n’ont pas manqué et il est envoyé un peu partout en Afrique et même en Asie. La piste qui s’était la plus démarquée est celle qui le menait à la tête de la sélection mauritanienne de football. Mais l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal a démenti cette rumeur. “Je n’ai aucune négociation avec la FFRIM”, a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien ‘’Record’’ du jeudi 28 novembre 2024. Aliou ajoute qu’il a des approches de quelques clubs et sélections étrangères et qu’il est en train d’étudier toutes les options qui s’offrent à lui.

La discipline d’abord, le succès après

En presque une décennie à la tête des Lions, Aliou Cissé a montré qu’il était capable de transformer un environnement hostile en un cadre cordial et convivial de travail. Après avoir été l’adjoint de feu Karim Sega Diouf à la tête de la sélection olympique du Sénégal lors des Jeux olympiques de Londres-2012, Aliou Cissé arrive comme sélectionneur principal de l’équipe A, après la Can-2015, en remplacement d’Alain Giresse (mars 2015). Le jeune technicien de 39 ans hérite d’une sélection sénégalaise au bord du gouffre, qui sort d’une élimination au premier tour à la Can dans une poule composée du Ghana, de l’Afrique du Sud et de l’Algérie. Les cadres du groupe n’étaient pas au rendez-vous et l’équipe était divisée en clans. Aliou Cissé avait d’abord pour mission de remettre de l’ordre dans la Tanière et de restaurer la discipline.

Il commence par se débarrasser des grosses têtes qui ne voulaient pas s’aligner à ces règles. Une tâche qu’il réussit parfaitement. Le technicien s’entoure de joueurs avec qui il a déjà travaillé dans les équipes de jeunes et a réussi à faire appel à quelques binationaux. Malgré les premiers résultats pas à la hauteur des attentes des Sénégalais (élimination en quarts de finale de la Can-2017), ces derniers constatent qu’il y a de moins en moins d’embrouilles au sein de la Tanière et que les joueurs ont retrouvé une certaine tranquillité autour de l’équipe nationale. L’instauration de cette discipline annonce les bases d’une bonne reconstruction.

En 2019, l’équipe nationale rate de peu son premier titre continental (défaite en finale contre l’Algérie). Les Lions sont dignement accueillis à leur retour. Cette finale, 17 ans après, a réconcilié le peuple et l’équipe nationale. Ce regain d’amour des Sénégalais envers leurs joueurs est une autre mission réussie par Aliou Cissé après quatre ans à la tête de l’équipe.

Durant cette période, le Sénégal est passé de la 36e à la 20e place au classement Fifa. Après plusieurs années de crise durant lesquelles le Sénégal était devenu une sélection de second plan. Cette évolution est matérialisée par une participation au Mondial-2018.

Le management au cœur de tout

Après la discipline instaurée au sein de la sélection et le retour de l’équipe nationale au premier plan, Aliou tente de mener le Sénégal à son premier trophée continental. Ce qu’il va réussir en 2022.

Lors de la Can organisée au Cameroun, Sadio Mané et ses partenaires sont sacrés face aux Egyptiens aux tirs au but. Comme un symbole, Aliou Cissé prend sa revanche sur l’histoire, lui qui avait raté son tir à la finale de la Can-2002 face aux Lions indomptables. Mission accompli.

Ce chemin parcouru et ces réalisations ont été le fruit d’une longue patience et d’un management sans faille. La relation entre Aliou Cissé et le public sénégalais n’a pas toujours été rose. Mais, tous sont unanimes quant à ses qualités de manager et sa capacité à transcender son groupe.

Il a d’ailleurs été élu Entraîneur africain de l’année en 2022. Ces distinctions collectives et individuelles font d’Aliou Cissé un candidat crédible sur le banc d’une équipe du haut niveau. Ses qualités de gestion de groupe iront bien à des sélections nationales.

L’ancien sélectionneur du Sénégal affirme qu’il a aussi des contacts avec des clubs africains comme le Zamalek et Al Ahly (Egypte). Même s’il n’a jamais été sur le banc d’un club, Aliou a assez prouvé qu’il était un homme de projets et de défis. Dans une formation ambitieuse comme ces clubs égyptiens, Cissé aura la chance de travailler dans un environnement sain et stable. En sélection, la reconstruction d’une équipe au bord du gouffre est sa spécialité. Le Ghana est un projet qui peut lui convenir. Les Black Stars vont rater la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations pour la première fois depuis 2004. Les coéquipiers de Jordan Ayew restent sur six rencontres sans victoire. Leur dernier succès remonte au 10 juin 2024 (4-3 contre la Centrafrique). Une situation compliquée pour les quadruples champions d’Afrique. Actuellement dirigée par l’ancien international Otto Addo, la sélection ghanéenne a un profil qui irait bien à Aliou Cissé. Avec un groupe talentueux qui mélange jeunesse et expérience, mené entre autres par Mohamed Kuddus (West Ham), Antoine Semenyo (Bournemouth), Jordan Ayew (Crystal Palace), Thomas Partey (Arsenal), les Blacks Stars peuvent compter sur le management de Cissé pour retrouver une stabilité et pourquoi pas les sommets du football africain.

Des qualités fiables partout

Aliou a aussi des qualités pour être dans la gestion des sélections en tant que directeur technique national. S’il lui est difficile de viser la DTN du Sénégal, celles d’autres pays qui visent à développer leur football peuvent correspondre à ses qualités. À défaut de s’asseoir sur le banc des Mourabitounes, le technicien sénégalais peut viser le poste de DTN du football mauritanien. Cissé a assez acquis de l’expérience et de la notoriété pour faire parler son influence et partager ses idées pour le développement du football d’un pays. Il est d’ailleurs souvent aperçu au sein de la PSG Academy pour des séances avec les jeunes de ce centre. Ceci peut donner des idées à l’ancien sélectionneur pour intégrer des instances dirigeantes de certains pays.

Depuis son départ, Aliou Cissé ne manque pas d’opportunités et de propositions. La fin de son mutisme peut traduire le début d’une nouvelle étape dans sa carrière.

MAMADOU KANE