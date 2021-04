De l’autre côté des Alpes, la tentative de l’Inter Milan, du Milan AC et surtout de la Juventus Turin, de rejoindre le projet mort-né de Super Ligue fait grincer beaucoup de dents. Le journal La Reppublica a ainsi dévoilé un courrier signé par 11 clubs de Serie A (AS Rome, Torino, Bologne, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, La Spezia, Benevento, Crotone, Parme et Cagliari) et qui demande au président de la Ligue, Paolo Dal Pino, "d'analyser les actes graves commis par ces clubs et leurs dirigeants, ainsi que les conséquences qui en découlent".

Une manière diplomatique de réclamer des sanctions… A noter que le courrier n'a pas été signé par l'Atalanta Bergame, le Chievo Vérone, la Fiorentina, la Lazio Rome, l’Udinese ou encore Naples, un temps pressenti pour rejoindre le projet. Pour rappel, plusieurs formations italiennes accusent le président de la Juve, Andrea Agnelli, qui devait occuper le rôle de vice-président de la Super Ligue, d’avoir fait perdre un contrat de 1,7 milliard d’euros à la Serie A en raison d’un conflit d’intérêts.

…Les promesses de Ceferin

Dans un entretien accordé au Daily Mail, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a confirmé son intention de sanctionner les douze clubs fondateurs de la Super Ligue. Mais le dirigeant slovène prévoit des sanctions plus ou moins sévères en fonction du rôle joué par les équipes impliquées dans ce projet. "Pour moi, il y a une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers et ont admis avoir commis une erreur, a souligné Ceferin. Il faut avoir de la grandeur pour dire : 'Je me suis trompé'. A mon sens, il y a trois groupes dans ces 12 : les six clubs anglais, les trois autres (Milan AC, Inter Milan et Atletico, ndlr) qui sont sortis ensuite et après ceux qui pensent que la Terre est plate et que la Super League existe encore (Juventus Turin, FC Barcelone et Real Madrid, ndlr). Il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons." D'après certains médias, la Juve, le Barça et le Real risquent une expulsion des compétitions européennes la saison prochaine.