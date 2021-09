Les jeunes de la commune de Niagha sont très remontés contre leur maire. Ils accusent Yéro Mballo d’avoir formé un bureau de la jeunesse dans l’illégalité, sans le consentement des 21 ASC affiliées à l’Odcav.

Depuis plusieurs semaines, la situation est très tendue dans la commune de Niagha qui vit dans un tourbillon de tension. Ce lundi 27 septembre, des jeunes très en colère contre leur maire sont descendus dans la rue pour réclamer justice. La route Kolda - Tanaff a été barrée à hauteur du village de Kitim. Les jeunes ont érigé des barricades sur la route, bloquant la circulation des automobiles. Face à l’’’Intifada’’ des manifestants irrités par l’injustice qui règne dans leur commune, les gendarmes, visiblement dépassés par les jeunes, répliquent à coups de gaz lacrymogène. Au cours de ces affrontements, six jeunes ont été arrêtés puis conduits à la brigade de gendarmerie de Samine.

Les motifs de cette manifestation spontanée des jeunes sont liés, disent-ils, à l’ingérence et à l’immixtion du maire Yéro Mballo, qui a formé un nouveau bureau sans l’avis des 21 associations sportives et culturelles (ASC) de la commune. Il est accusé d’avoir formé en catimini un nouveau bureau de zone de l’Odcav sans leur consentement. Les manifestants soulignent qu’après ‘’trois reports’’ du renouvellement du bureau de la zone, ‘’le maire a organisé une réunion avec les huit ASC non-réglementées pour former un nouveau bureau. Après avoir formé ce bureau, il a programmé le démarrage des navétanes le 13 septembre dernier’’.

Mais c’était sans compter avec la détermination des jeunes issus des 21 ASC. Ce jour-là, les jeunes des villages de Saré Niakho, d’Inako, de Santandiang, de Sibidianto, de Kitim, de Bantanguel, entre autres, ont fait mouvement vers Niagha pour empêcher le déroulement des navétanes. A l’heure du coup d’envoi, ils ont envahi le terrain municipal. Il s’en est suivi une prise de bec et des échauffourées entre les responsables de huit ASC qui comptent démarrer les navétanes et les 21 ASC frondeuses. Conséquence : le mur du terrain municipal a été terrassé, les poteaux arrachés et emportés et certains jeunes blessés. Ce qui a provoqué l’arrêt immédiat des navétanes dans la commune de Niagha.

‘’Nous disons niet à l’ingérence et à l’immixtion du maire Yéro Mballo dans les affaires des jeunes. Il n’a pas le droit de diviser les jeunes de sa commune. Nous ne voulons pas d’un maire dictateur comme Yéro Mballo’’, martèle le président de zone sortant de l’Odcav, Abdoulaye Baldé dit ‘’Wada’’. ‘’Le maire Yéro Mballo veut nous imposer un nouveau bureau de l’Odcav dirigé par Ousmane Baldé dit ‘Maoudo Boutique’. Ce que nous n’accepterons pas. Ce bureau est composé de huit ASC qui ne sont pas en règle, ni affiliées à l’Odcav’’, fustige-t-il.

Le maire réfute tout

Interrogé, le maire Yéro Mballo persiste et signe : ‘’Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à ce renouvellement du bureau de la jeunesse.’’ Il annonce une plainte contre les manifestants qui ont saccagé le terrain municipal construit en 2011 à hauteur de 12 millions de francs CFA.

Certains habitants de la commune ne sont pas du tout convaincus que l’infrastructure ait couté cette somme avancée par le maire. C’est le cas d’Oumar Mballo. Il soutient que ‘’le maire de la commune de Niagha, Yéro Mballo, est bel et bien l’auteur de tous les troubles. C’est une grosse surfacturation, en disant que la clôture du terrain de football a coûté 12 millions de francs. Ce n’est pas vrai. Regardez bien, le mur a été construit avec du fer 6. Le maire n’a jamais engagé plus d’un million pour cette clôture’’.

NFALY MANSALY (KOLDA)