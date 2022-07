Synpics Sud com

Le personnel du groupe Sud communication (radio Sud FM et ‘’Sud quotidien’’) s'est réuni en assemblée générale le samedi 16 juillet dans les locaux de ‘’Sud quotidien’’, sous la supervision des mandataires du Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics). Il s'agit de Nassirou Ndiaye (responsable formation syndicale et Massaër Dia, (responsable relations extérieures).

À l'issue de cette assemblée, il a été décidé de la relance de la section Synpics du groupe Sud communication (qui regroupe le personnel de la radio Sud FM et du journal ‘’Sud quotidien’’) communément appelée Sud Com qui était tombée en "léthargie", ces dernières années. Ainsi, selon une note parvenue à notre rédaction, le nouveau bureau a élu comme secrétaire général Nando C. Gomis (‘’Sud quotidien’’). Il sera secondé par El Hadj Malick Ndiaye (Sud FM) comme SGA, Fatou Ndiaye (‘’Sud quotidien’’) comme trésorière et Marie R. Ndiaye (Sud FM) comme chargée des revendications.