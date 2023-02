C’est une centaine d’élèves, de la maternelle au lycée, issus des quatre départements de la région (Tambacounda, Koumpentoum, Bakel et Goudiry) qui ont été primés, samedi dernier, au camp militaire Mamadou Lamine Dramé.

Les meilleurs élèves ont reçu leurs récompenses des mains de leurs parrains respectifs, mais aussi du parrain de la 3e édition de la fête de l’excellence, le ministre Sidiki Kaba. En effet, le ‘’Dougoutigui’’, parrain de la journée, a mis à la disposition du comité d’organisation, en plus d’une enveloppe de 3 millions F CFA, un important lot de matériel. Il s’agit, entre autres, de kits scolaires (25), d’ordinateurs portables (10), de tablettes (12) et de vélos (10). Les lauréats, si l’on se fie à l’inspecteur d’académie (IA) Mamadou Diack, se sont distingués par leurs excellents résultats au cours de l’année 2021-2022.

Lors de cette fête de l’excellence, les enseignants les plus méritants de l’académie ont aussi été honorés. ‘’La journée de l’excellence est un moment privilégié de rencontres et de réjouissances de la communauté éducative pour honorer et rendre un hommage mérité aux élèves qui se sont particulièrement distingués par leurs brillantes performances scolaires, ainsi qu’aux enseignants et parents d’élèves qui se sont illustrés par leur sérieux, leur engagement et leur dévouement pour la cause de l’école’’, dit-il.

...Selon toujours M. Diack, ‘’il s’agit de donner en exemple ces heureux lauréats, pour susciter une émulation saine au sein des établissements scolaires, en vue de cultiver l’excellence à travers la persévérance, l’abnégation et la recherche permanente du meilleur’’. L’IA n’a pas manqué de saluer la pertinence du thème de la journée ‘’L’enseignement à distance par le numérique : quels défis et perspectives pour une éducation de qualité au Sénégal’’.

Pour lui, on peut espérer voir émerger un nouveau type d’école qui focalise toutes les attentions, draine les synergies et contribue activement à la promotion des enseignements-apprentissages par une utilisation intelligente et efficiente du numérique. Il prétend que dans une région aussi vaste que Tambacounda où les activités pastorales et agricoles occupent la majorité de la population, l’enseignement à distance peut permettre de démocratiser et rendre plus équitable l’accès à une éducation de qualité pour tous.

Le censeur du lycée Mame Cheikh Mbaye (LMCM) de Tambacounda, Mamadou Ndiaye, a indiqué que certaines conditions doivent être réunies pour un apprentissage par le numérique, comme le renforcement de capacités des enseignants, la mise en place d’astuces pour motiver les apprenants. Le représentant du président du Conseil départemental de Tamba a noté que l’enseignement par le numérique exige une électricité suffisante, mais aussi un bon réseau téléphonique. Le parrain s’est engagé à accompagner dorénavant toutes les fêtes d’excellence organisées par l’IA et cela, qu’il soit le parrain ou non.