Le projet tiers Sud-Bey Daare de la Sodagri a remis un lot d’équipements d’un montant de 206 millions de francs CFA aux centres de gestion en économie rurale (CGER) de Tambacounda, Kédougou et Vélingara. Le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a procédé à la remise du don.

En tournée dans la région de Tambacounda, le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire (Maersa), Aly Ngouille Ndiaye, a procédé à la remise officielle d’un lot de matériel aux centres de gestion en économie rurale (CGER) de Tambacounda, Kédougou et Vélingara. Ce matériel est mis à la disposition des CGER par le projet Tiers Sud-Bey Daare de la Sodagri cofinancé à travers une subvention et prêt de l’AFD et de l’UE, qui participe à la consolidation et au développement des filières riz, maïs, banane et lait. Il est estimé à 206 millions de francs CFA et est composé d’équipements informatiques, de mobiliers de bureau et de motos d’une importance capitale dans le bon fonctionnement de ces structures de producteurs. Un don en matériel informatique pour 27 millions, du matériel et de mobilier de bureau pour 32 millions, des motos pour 12 millions et le fonctionnement de chaque CGER à raison de 45 millions F CFA par structure.

‘’Ces centres accompagnent les producteurs en les aidant dans leur comptabilité, dans la gestion des infrastructures, des projets communautaires. En un mot, c’est une organisation qui aide à sortir de l’informel. Cela va faciliter l’accompagnement des institutions financières. Le centre, qui a déjà eu l’adhésion de 1 500 membres, parviendra, et de façon autonome, à gérer et à sortir de l’informel’’, a indiqué le ministre Aly Ngouille Ndiaye.

Prenant la parole au nom des producteurs, Adama Ndao souligne que ‘’le projet Tiers Sud-Bey Daare a appuyé les producteurs et les organisations de producteurs à rendre effectif un besoin majeur dans la facilitation de l’accès aux crédits et financements. Ces structures nous permettent de bénéficier des dispositifs de formation et de conseil en comptabilité rurale, mais aussi à assainir notre gestion du crédit et des financements que nous obtenons. Ce qui commence à porter ses premiers fruits’’, se réjouit-il.

Lors de la cérémonie de remise du matériel, Abdou Niang Thiam, coordonnateur du projet Tiers Sud-Bey Daare a rappelé que ‘’les CGER sont des initiatives des producteurs mises en place à partir de processus inclusif constitué par les producteurs. C’est un outil d’aide à la décision et qui permet à La Banque agricole (LBA) de faciliter l’octroi de crédits. Le CGER est un outil qui permet aux structures de financement de pouvoir mieux orienter leurs crédits, mais aussi de mieux suivre ce crédit’’.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)