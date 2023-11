Selon le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, le taux d’accès aux services d’assainissement a connu de grandes avancées en l’espace de 10 ans, vu qu’il est passé de 63,3% à 88,9 % en milieu urbain et de 34,3% à 62,2% en milieu rural.

Évènement inscrit dans l’agenda des Nations-unies depuis 2013, la Journée mondiale des Toilettes a été célébrée, cette année, dans la commune de Ndiaganiao. Venu présider cette activité, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a expliqué que les efforts consentis par le Gouvernement en termes de stratégie, de mobilisation de financements et de réalisation d’ouvrages ont permis, entre 2011 à 2022, de faire progresser le taux d’accès aux services d’assainissement de 63,3% à 88,9 % en milieu urbain et de 34,3% à 62,2% en milieu rural, soit des bonds significatifs respectifs de 25 et de 28 points en presque 10 ans.

Le taux d’accès global, d’après Serigne Mbaye Thiam, est passé, sur la même période, de 49,1 à 74,2%, au même moment où la moyenne en Afrique subsaharienne est de 34%. ‘’Concernant les réalisations physiques, les projets en cours dans plusieurs régions permettront, à terme, de doter au moins 70 000 ménages démunis de latrines familiales et d’autres ouvrages d’assainissement. Cette politique de construction de latrines familiales constitue un des volets de la politique de filets sociaux du Chef de l’État, le Président Macky Sall’’.

Il ajoute que des campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement, à travers l’approche Assainissement total piloté par les communautés (ATPC), sont mises en œuvre dans les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kaffrine, Matam, Kédougou avec des perspectives d’extension dans d’autres zones. ‘’Ainsi, grâce à la mise en œuvre de la feuille de route pour l’élimination de la défécation à l’air libre au Sénégal, plus de 5 817 villages ont abandonné cette pratique, laquelle, passant de 30% à 12,1 % entre 2011 et 2022, a ainsi reculé de 18 points’’, informe le ministre.

Serigne Mbaye Thiam indique que toutes ces initiatives, adossées au Plan Sénégal émergent, entrent en droite ligne avec les orientations de l’Objectif de développement durable qui vise à « assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, et à mettre fin à la défécation à l’air libre, tout en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité ».

Sur un autre registre, Serigne Mbaye Thiam a rappelé que le rapport conjoint OMS/UNICEF 2023 renseigne que 3,5 milliards de personnes dans le monde vivent sans toilettes adaptées et 419 millions font encore leurs besoins en plein air. Ce rapport, poursuit-il, indique également que 2 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, ne disposent pas, à domicile, d’une installation de base pour se laver les mains à l’eau et au savon.

Dans le même temps, l’Organisation mondiale de la Santé révèle, dans son rapport de 2022, que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 829 000 personnes meurent chaque année de maladies causées par un manque ou un défaut d’assainissement, d’eau potable et d’hygiène. Cette situation touche encore plus les populations vulnérables, notamment les enfants. ‘’Au regard de cette situation qui interpelle la communauté internationale, ainsi que tous les pays, la Journée mondiale des Toilettes constitue un fort moment de plaidoyer en direction des décideurs, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et du grand public sur la nécessité de disposer de toilettes décentes afin d’améliorer le cadre de vie et préserver la santé de tous. Le thème de l’édition 2023 ‘’Accélérer le changement’’ renseigne sur l’urgence de renforcer l’engagement des acteurs pour faire face aux urgences mondiales de l’assainissement’’, souligne le ministre.

Serigne Mbaye Thiam d’ajouter : ‘’Au-delà du rôle majeur que joue l’assainissement dans la protection de l’environnement et la préservation de la santé, l’accès aux services y afférents constitue un catalyseur du développement durable et favorise une grande résilience aux effets du changement climatique. Il s’y ajoute que la disponibilité de toilettes à la maison, à l’école, dans les lieux publics, dans les lieux de travail participe de l’affirmation de la dignité humaine’’.

Ainsi, il rappelle qu’il y a urgence à agir pour un assainissement géré en toute sécurité, d’autant plus qu’une étude a montré que chaque montant investi dans l’assainissement peut rapporter jusqu’à cinq fois plus, grâce au recul des maladies, aux gains de productivité et aux emplois crées tout au long de la chaîne de services.

Le choix de Ndiaganiao pour abriter ladite rencontre

Relativement au choix porté sur la Région de Thiès pour abriter cet évènement, le ministre a évoqué le rapport de l’enquête-ménage sectorielle 2022 de l’ANSD indiquant un taux régional de défécation à l’air libre de 5,8% contre 18% en 2011. Des efforts, donc, qui doivent être poursuivis et renforcés jusqu’à l’éradication complète de cette pratique.

Pour y arriver, l’État du Sénégal, dit-il, travaille à doter les ménages démunis de la région Thiès de latrines familiales améliorées. C’est ainsi qu’entre 2021 et 2023, 2 425 latrines ont été réalisées dans la région, sans compter les 200 en cours de construction dont 100 dans la commune de Ndiaganiao.

CHEIKH THIAM