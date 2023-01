Taxawu Senegal 

Dans son élan de solidarité qu’elle tient à partager avec la Nation sénégalaise si durement affectée dans son ensemble par ce terrible drame, la coalition Taxawu Sénégal encourage toutes ses militantes et tous ses militants à participer activement à l’opération de don de sang lancée par les services médicaux en faveur des blessés qui se trouvent dans le besoin dans les hôpitaux. Ainsi, dans un communiqué rendu public, elle tient à rappeler la responsabilité fondamentale des pouvoirs publics dans le contrôle de l’application des règles de sécurité routière.

"Il faut une politique volontariste et rigoureuse de lutte contre l’indiscipline routière, à travers des mesures exemplaires, effectives et permanentes, y compris des sanctions sans complaisances à l’encontre des contrevenants aux règles d’usage de la route. Taxawu en appelle également au sens civique de chaque individu pour une prise de conscience des dangers liés aux manquements délibérés au Code de la route", lit-on dans la note.

...Selon Khalifa Sall et Cie, la modernisation du secteur des transports publics demeure un chantier qui interpelle la responsabilité des autorités publiques. C'est pourquoi la coalition en fait une de ses priorités majeures. ‘’Cette tragédie est une épreuve d’autant plus douloureuse et insupportable que les nombreuses victimes, constituées, pour l’essentiel, de jeunes compatriotes, femmes et hommes, représentaient tant d’énergies encore nécessaires et indispensables au processus de construction socioéconomique de notre pays’’, soulignent-ils. Pour rappel, un tragique accident s'est produit dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier 2023, entre deux bus de transport en commun, dans les environs de la localité de Sikilo, dans le département de Kaffrine. Il a occasionné la mort de 39 passagers et fait plus de 100 blessés.