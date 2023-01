Il y a de cela un an, la journaliste, Dr Nafissatou Diouf, rejoignait la Société de télédiffusion du Sénégal (TDS SA) comme chargée de communication. Depuis quelques jours, elle en est la directrice générale. Hier, lors de sa cérémonie d'installation, elle a confié qu'en créant un unique opérateur de diffusion national, l'État du Sénégal, à travers la loi 2017-18 du 14 juillet 2017, assignait en même temps à la société la mission régalienne de diffuser par voie hertzienne numérique terrestre et par satellite l'ensemble des programmes des 27 chaînes de télévision locales.

La TDS, selon elle, a pour mission de remplir deux segments inscrits en lettres d'or dans le document de référence des politiques publiques qu'est le PSE (Plan Sénégal émergent), à savoir l'équité territoriale et l'inclusion sociale. "C'est pourquoi nous prenons ici et maintenant l'engagement de poursuivre et parachever le déploiement de la TNT partout au Sénégal, en corrigeant les inégalités liées à l'accès et la réception de qualité du signal. Pour cela, nous attacherons beaucoup de prix à la consolidation du partenariat avec les éditeurs avec qui nous entretiendrons les meilleures relations pour le bénéfice exclusif des Sénégalais.

Sur ce registre, nous rappelons que TDS a aussi comme mission la sauvegarde de l'ordre public par la protection contre la diffusion de contenus sensibles pour l'enfance et/ou pouvant porter atteinte au respect des droits de la personne à travers la prise de décision technique", a confié la Dr Diouf. Sur les autres segments, et conformément à ses autres missions tout aussi importantes avec les opérateurs télécom, les institutions ou encore les services déconcentrés de l'État, sa détermination sera de mise pour le rayonnement de TDS.

Pour cela, elle voudrait compter sur l'engagement, la loyauté et le total dévouement de ses collègues, afin qu'ils puissent porter, encore plus haut, le flambeau du service public de la diffusion numérique terrestre. "En ce qui me concerne, je puis vous assurer de ma disponibilité et de mon engagement sans faille à être un manager à l'écoute de ses équipes, une collègue attentionnée et bienveillante, et une sœur à l'écoute de toutes et tous", a promis l'ancienne de la RTS.