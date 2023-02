Pour apaiser les tensions entre les leaders politiques, le Collectif des associations islamiques sénégalaises lance un appel solennel aux guides religieux, aux acteurs politiques, à la société civile et aux porteurs de voix, et les invite à privilégier le dialogue et la concertation, à cultiver l'esprit de dépassement et à promouvoir la paix et la stabilité du pays.

Ces dernières années, la situation politique sénégalaise est très tendue. Le parti au pouvoir et l'opposition ne cessent de se jeter des piques. Certes, les enjeux sont importants, de part et d'autre, à la veille de l'élection présidentielle de 2024, mais dans une démocratie qui a déjà fait ses preuves sur l'échiquier africain, le respect de l'État de droit et la garantie d'une séparation réelle des pouvoirs sont des gages de la stabilité politique, sociale et économique du pays.

C'est dans ce sillage que le Collectif des associations islamiques sénégalaises lance un appel solennel aux guides religieux, aux acteurs politiques, à la société civile et aux porteurs de voix pour que le dialogue et la concertation soient instaurés.

Le collectif invite les différentes parties à cultiver l'esprit de dépassement et à promouvoir la paix et la stabilité du pays.

En effet, souligne le collectif, dans un contexte marqué par des accidents meurtriers, la hausse du coût de la vie, les crises et les dysfonctionnements dans des secteurs clés de notre économie tels que le transport, la santé, le commerce, entre autres, il s'y ajoutent la violence, l'insécurité, le déficit de projets d'avenir viables pour la jeunesse et l'incertitude qui plane sur les joutes électorales de février 2024, l'heure doit être à l'union des cœurs et des esprits, et à une solidarité nationale.

Sur tous ces problèmes, soulignent les associations islamiques sénégalaises, notre pays a besoin de discours d'apaisement et de sortie médiatique n'incitant pas à la division ethnique et religieuse et à l'escalade de la violence. "Nous, acteurs du mouvement associatif islamique sénégalais, réitérons notre attachement à ces valeurs et notre engagement aux côtés de toutes initiatives de préservation de la paix et de la stabilité sociale et d'émergence économique au Sénégal", lit-on dans le communiqué parvenu à notre rédaction.

Par la même occasion, les associations islamiques sénégalaises rappellent à chacun sa responsabilité dans la préservation de la paix et de la stabilité sociale sous-tendue par une justice équitable rendue au nom de Dieu et pour l'intérêt des populations sans discrimination aucune.

Car, soutiennent-ils, le Sénégal est à la croisée des chemins et "nous avons tous intérêt à éteindre les étincelles qui peuvent allumer des foyers de tension dans notre pays. Il nous appartient de faire la promotion du vivre-ensemble dans la paix et la stabilité politique et sociale".

Ainsi, le collectif demande aux hommes politiques de craindre une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre eux, avant de les prévenir qu'Allah est dur en punition.