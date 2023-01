Le tribunal de grande instance de Thiès a reconnu coupables, hier, Kounkandé et Sant Yallah des faits d'escroquerie et de charlatanisme. Ils devront payer un montant de 4 millions F CFA à Ibrahima Diamé qui aussi a été condamné à 8 mois de prison ferme.

Le délibéré a été prononcé, hier, dans l’affaire d’escroquerie et de charlatanisme pour laquelle Amadou Diouldé Diallo alias ‘’Kounkandé’’ et Ibrahima Niass alias ‘’Sante Yallah’’ ont été jugés. Le tribunal de grande instance de Thiès a reconnu coupables les deux célèbres charlatans féticheurs et les a condamnés à une peine de 6 mois de prison ferme pour les faits d'escroquerie et de charlatanisme. En sus de cela, les deux condamnés devront verser mutuellement, en guise dommages et intérêts, 4 millions F CFA à leur co-prévenu Ibrahima Diamé.

Ce dernier d’ailleurs n’a pas échappé au couperet de Dame Justice, puisqu’il a écopé d’une peine de 8 mois de prison ferme. Il est aussi condamné à allouer la somme 8 millions F CFA à la partie civile, un Sénégalais qui vit à l’étranger et qui est par ailleurs son oncle. Il a été reconnu coupable des faits d’abus de confiance.

Pendant longtemps, Ibrahima Diamé a géré les biens de son oncle établi aux États-Unis d’Amérique. Ayant cru qu’il pourrait se faire des sous, en sus de ce que lui donne son tonton, il est allé voir un féticheur du nom d’Ibrahima Niass, plus connu sous le nom de ‘’Sante Yallah’’, qui est très connu dans la capitale du Rail. Après marchandage, ce dernier lui a réclamé un montant de trois millions F CFA en échange d’un portefeuille magique. N’ayant pas cette somme, il a pris la décision de la pomper dans les caisses de son oncle.

Ensuite, il a eu beau patienter, il n’a pas vu la couleur de l’argent que devait lui procurer le portefeuille magique. Se sentant floué et ne voulant pas que cette affaire s'ébruite, il est parti voir Amadou Diouldé Diallo plus connu sous le nom de ‘’Kounkandé’’. Il l’avait vu à la télévision multiplier des billets de banque. Le charlatan féticheur lui a assuré qu’il pouvait lui procurer un vrai portefeuille magique. Ce qui lui permettrait de rembourser l’argent de son oncle et de garder le surplus. En retour, il lui a réclamé 4 millions.

Ibrahima Niass, qui ne savait plus quoi faire, est allé encore une fois prendre de l’argent dans le compte de son oncle. Car Kounkandé lui avait promis la somme de 700 millions F CFA.

Après plusieurs va-et-vient et promesses non tenues, il s’est rendu compte, une fois encore, qu’il s’est fait avoir. Ainsi, renseignent nos sources, Ibrahima Diamé a décidé de se faire justice, en allant porter plainte au niveau de la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès. Après avoir ouvert une enquête, les gendarmes sont parvenus à mettre la main sur les deux féticheurs. Durant l’enquête, les hommes en bleu se sont rendu compte qu’Ibrahima Diamé, qui se faisait passer pour une victime, est un présumé escroc.

En effet, indiquent nos interlocuteurs, des investigations ont permis aux enquêteurs chargés de cette affaire de découvrir que les 7 millions que Diamé a donnés aux deux charlatans ne lui appartiennent pas. Des investigations plus poussées ont confirmé effectivement que l’argent est à son oncle. Ce dernier, mis au parfum, a aussi décidé de porter plainte contre son neveu. Ce dernier a été arrêté, passant ainsi de victime à suspect.

