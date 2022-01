Après une vingtaine d'années passées à la tête de la municipalité, Ndiaga Diouf de la Grande Coalition Wallu Sénégal a perdu la commune qui sera désormais dirigée par le jeune avocat El Mamadou Ndiaye de la coalition Yewwi Askan Wi. Du côté de Guinaw Rails Sud, c’est le maire sortant Abdoulaye Diop de Wallu Sénégal qui sera à la tête de la municipalité pour un nouveau quinquennat.

Avides de changement, les populations de Thiaroye Sur-Mer n’ont pas attendu la fin de la proclamation des résultats du plus grand centre de la localité, l’école Malick Diop, pour célébrer la victoire du jeune candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, l’avocat El Mamadou Ndiaye. Dès l’annonce des résultats du bureau de vote n°2, ils se sont mis à crier victoire et à jeter quelques pétards. ‘’Yewwi, Yewwi, Yewwi’’, ‘’Ndiaga nañou abaal’’ (Ndiaga n’a qu’à quitter’’, ‘’maire xaalé’’ (un maire doit être jeunesse), ‘’Il est temps, plus de 20 ans de règne, sans résultat’’… ; lançait-on par-ci, par-là au milieu des cris.

La coalition Yewwi a eu, pour la commune, 1183 voix dans les 16 bureaux de vote de ce centre témoin. Benno Bokk Yaakaar a eu 994 votants et la coalition Wallu Sénégal sera troisième avec 909 voix. A Guinaw Rails Sud, le maire sortant Abdoulaye Diouf a raflé tous les trois centres de sa commune. Il n’a été battu que dans un seul bureau.

Il convient de noter qu’à Thiaroye Sur Mer, le vote s’est déroulé hier, sans incidents majeurs. Pour qu’il n’y ait pas de rassemblement dans l’école, une vérification de pièces d’identité a été effectuée avant l’entrée dans les lieux. ‘’Les représentants des partis n’ont pas manqué à l’appel, de même que ceux de la CENA (Commission électorale nationale autonome). Les magistrats de la Cour d’Appel sont venus, la Société civile, pour contrôler le déroulement du vote. Ceux qui sont dans les bureaux expliquent le mécanisme aux personnes âgées et à ceux qui n’ont pas un niveau d’instruction. Il y a neuf listes pour la Commune et six listes pour le département’’, a expliqué Malick Gadje, le président du centre témoin.

Des centres sans présidents à Guinaw Rails

Si à Thiaroye Sur Mer, nous avons pu nous adresser à un président pour faire l’état des lieux du déroulement du vote, ce fut tout le contraire à Guinaw Rails Sud et Nord. Dans certains centres, les présidents de centre étaient introuvables. Ce fut le cas au centre Omar Dia Diouf de Guinaw Rails Sud. ‘’Il n'y a pas de président de centre. Je suis le Directeur de l'école, mais, je ne suis responsable que de mon bureau. D'habitude, je suis le président du centre, mais, pour ces élections, c'est bizarre. On ne m'a rien notifié. Donc, je ne peux pas dire que tout va bien, alors qu'il y a que des couacs. Je ne peux rien vous dire concernant le centre. Adressez-vous au responsable de la sécurité, car c'est lui qui oriente les gens, depuis ce matin, et c'est lui qui s'occupe des manquements’’, confie le Directeur de l'école Omar Dia Diouf.

Le policier en charge de la sécurité nous sert la même chose. ‘’Il n'y a pas de président de centre. Mais, tout se passe bien depuis ce matin. Allez voir ce vieux en Torpédo. Il est mandataire et oriente les électeurs’’, indique le policier.

Ce mandataire, aussi, ne nous sera pas d'une grande aide. Etant mandataire pour son parti, il a fait comprendre qu'il n'est aussi habilité à se prononcer sur la question, de même que l'adjoint au maire. Donc, ici, on ne saura ni le nombre d'inscrits ou de votants durant notre passage. Car, il n'y a aucun responsable officiel pour donner ces informations.

Cette situation s'est également reproduite au centre témoin de Guinaw Rails Nord. Même si le responsable de la sécurité nous rassure que le président du centre était avec eux la veille mais, depuis le matin il reste introuvable. ‘’Personne ne l'a pas vu depuis ce matin. Bizarrement, les gens demandent après lui et voilà son bureau qui est même fermé. Il est introuvable’’, dit-il en souriant. A l'école privé Ousmane Sembène de la même zone, ici, le mandataire de la CENA confie que le chef de centre s’est retiré parce qu’il ‘’avait mal à la tête’’.

Moumahed Mbaye Diouf, candidat à la mairie de Guinaw Rails Nord : ‘’L’organisation fait défaut’’

Au-delà de ces failles notées par le candidat, il urge de relever que dans certains bureaux de vote, l’élection n’a pas démarré à temps à cause des défauts de disponibilité du matériel. ‘’Ce matin on a noté beaucoup de manquements concernant le fichier électoral qui dans les normes fait partie du matériel électoral. On a constaté qu’il n’y en avait pas pour les siégeants. Alors que cela fait partie de leurs outils de travail, de vérification des électeurs. C’est vraiment déplorable. On est en 2022, la démocratie sénégalaise qu’on vante partout ne permet pas ce manquement. Cela a été fait sciemment. On a tout fait pour l’imprimer ce matin. Car, on l’a reçu hier, tardivement vers 22h’’, rapporte Moumahed Mbaye Diouf, candidat à la mairie de Guinaw Rails Nord.

D’après lui, il y a eu aussi ‘’beaucoup de manquements’’ avec les bulletins. Dans certains bureaux de vote, il y avait des bulletins de la ville de Pikine, dans d’autres, il n’y en avait pas. Pour d’autres, il y avait des bulletins de la Commune et non ceux de la ville, etc. ‘’Ces failles ont causé beaucoup de retards par rapport au démarrage des votes. L’organisation fait défaut’’, affirme-t-il.

A Thiaroye Sur Mer, les centres n’ont pas eu de souci de responsable officiel. Cependant, certains candidats n’ont pas pu accomplir leur devoir citoyen à cause des omissions de leur nom sur les listes. ‘’ J’ai fait la queue depuis 10 heures et quand je suis entrée dans mon bureau de vote qui se trouve être celui n°9, on m’a dit que mon nom n’était pas sur les listes. On a fait le tour des bureaux pour vérifier mais rien. C’est une première pour moi qui ai toujours voté dans cette école et précisément dans le bureau N°9. Que ce soient les élections locales ou la présidentielle. J’ai tellement envie de voter pour mon candidat. Malheureusement, mon nom ne figure pas sur les listes. Je ne sais pas comment est-ce possible. Cela fait mal car, je me suis mise sous le chaud soleil pendant plus d’une heure, rien que pour accomplir mon devoir citoyen’’, narre Ndèye Maguette Ndiaye.

Comme Ndeye Maguette, une autre femme d'un âge avancé elle est venu se plaindre auprès du président du centre. ‘’Je suis membre de l'Apr. Notre leader m'a dit de venir voter, ici, mais on m'a dit que mon nom n'est pas sur les listes’’, dit-elle. Après vérification de sa pièce d'identité, un des mandataires lui notifie qu'elle n'est pas inscrite sur les listes électorales, donc, elle ne pourra pas voter. ‘’Pourtant on m'a dit que je peux voter, vu que je suis de l'Apr’’, insiste-t-elle.

‘’Madame rentrez tranquillement. La prochaine élection, il faut vous inscrire très tôt’’, conseille le mandataire. Un conseil qu'a suivi la dame qui s'est retiré avec sa pièce d'identification.

MARIAMA DIEME