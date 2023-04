Fraichement arrivé sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel a retrouvé Sadio Mané qui n’est pas encore au top de sa forme. L’ancien joueur de Liverpool, a déclaré le coach allemand, a besoin de temps pour s’acclimater à son nouveau club.

Cela fait plus d’un mois que Sadio Mané est de retour de blessure, mais le Sénégalais n’a pas encore trouvé sa place de titulaire dans l’attaque du Bayern Munich. En six apparitions, l’attaquant de 30 ans n’a démarré que deux fois et n’a toujours pas débloqué son compteur. Il avait inscrit 6 buts avant son indisponibilité de trois mois qui lui a privé de Coupe du monde.

Interrogé sur la situation de son joueur, le nouvel entraineur du club bavarois a indiqué que le double Ballon d’or africain a besoin de temps pour s’adapter. ‘’Même à son âge, il faut toujours du temps pour s’acclimater après un changement de club. Cela peut prendre du temps. C’est une question de confiance et de patience pour qu’il puisse revenir dans le rythme. Un but aide généralement à la confiance’’, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse d’avant-match contre Fribourg, qui a éliminé (1-2) les Munichois en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne.

Pour cette rencontre aussi, l’ancien de Liverpool a démarré sur le banc avant de faire son entrée à la 79e mn, à la place de Léon Goretzka. Néanmoins, le technicien allemand ne doute pas des qualités du joueur et espère bien compter sur lui le plus tôt possible. ‘’Je le connais bien d’Angleterre. Il ne fait aucun doute que Sadio est un joueur de premier plan absolu. Il a marqué 20, 30 buts chaque année pour Liverpool et était un joueur clé absolu là-bas. Il n’y a aucun doute sur sa qualité et ce qu’il peut nous apporter’’, a assuré l’ancien coach du PSG.

Le président du Conseil d'administration du FC Bayern s’est également prononcé sur ce sujet. Selon Oliver Kahn, Sadio Mané se cherche encore au Bayern où il fait face à une rude concurrence. ‘’Je ne pense pas qu’il ait eu une situation pareille à Liverpool où il devait faire face à ce genre de qualité sur les flancs. Et Mané a également de la concurrence au milieu de l’attaque dans laquelle il a complété la petite majorité de ses apparitions dans le onze de départ cette saison. Il a aussi joué au centre de temps en temps. Puis Choupo est venu avec sa grande forme et a ensuite marqué un but après l’autre’’, a-t-il expliqué.

Selon l’ancien portier du club de la Bavière, le champion d’Afrique est un phénomène à part qui a besoin de ‘’beaucoup d’encouragements’’. ‘’Il reçoit tout notre soutien et celui de l’entraîneur. On aimerait que ça explose en termes de performance. Mané a montré à plusieurs reprises ses compétences (à Liverpool). Peut-être qu’il en nous montrera bientôt. J’en suis convaincu’’.

LOUIS GEORGES DIATTA