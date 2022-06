Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021 a été présenté, ce samedi, aux populations et aux autorités administratives du Fouladou. Le maire de Kolda, Mame Boye Diao, a remercié les populations de sa commune qui ont réservé un accueil chaleureux à ce trophée remporté de haute lutte par l’équipe nationale de football.

C’est un accueil triomphal que les supporters ont réservé au trophée de la Can, ce samedi, à l’esplanade de la gouvernance de Kolda. Un espace noir de monde. Les crépitements des appareils photo, les cris et chants à la gloire de Sadio Mané et ses coéquipiers, et leur entraineur Aliou Cissé masquent la sonorisation. Pour la première fois de son histoire, un trophée continental a foulé le sol du Fouladou.

À bord d’un véhicule à toit ouvrant, le ministre des Sports, Mactar Ba, le maire de la commune de Kolda, Mame Boye Diao, et le sélectionneur national Aliou Cissé ont fait leur entrée à Kolda, brandissant tour à tour la coupe tant convoitée devant une foule immense.

Après la cérémonie officielle, la caravane a sillonné les artères de la commune de Kolda sous les applaudissements nourris des populations, arborant les couleurs nationales. La capitale du Fouladou a assuré l’ambiance. ‘’C’est un sentiment de reconnaissance à l’endroit du président de la République Macky Sall. Parce que quand le Sénégal a gagné la Coupe d’Afrique, il a considéré que ce n’était pas la coupe des footballeurs, que ce n’était pas la coupe pour Dakar. Il a instruit le ministre des Sports Mactar Ba à faire le tour du Sénégal pour que chaque Sénégalais puisse s’approprier cette belle coupe’’, a expliqué le maire de Kolda.

Durant l’étape koldoise, le trophée a été présenté au gouverneur Ousmane Kane, par le ministre des Sports. Selon Mame Boye Diao, la ‘’belle randonnée pédestre au niveau des altères de Kolda’’ a permis de ‘’communier avec les populations’’. ‘’Et nous avons gagné le pari de la mobilisation. Parce que nous sommes une région de sport et nous sommes très attachés à l’équipe nationale’’, s’est félicité le maire de Kolda.

La caravane a bouclé la journée par un concert où les artistes locaux ont rivalisé d’ardeur sur le podium, sous les ovations du public. ‘’C’est la première fois que je suis ce Trophy Tour. Je ne sais pas ce qui s’est fait avant, mais ce que nous avons vu aujourd’hui à Kolda était vraiment une grande mobilisation. Cela montre que les habitants de Kolda avaient envie de voir et de toucher le trophée de la Coupe d’Afrique’’, a indiqué l’entraineur des Lions Aliou Cissé.

NFALY MANSALY (KOLDA)