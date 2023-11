Les limiers du commissariat central de Rufisque ont arrêté l’un des plus grands fournisseurs en chanvre indien de Rufisque du nom de Le Capo dit ‘’Kadu’’.

À la suite d’une vaste opération de sécurisation des personnes et de leurs biens dans leurs secteurs de compétence menée dans la ville de Rufisque, les éléments de la brigade de recherches, à travers leur agent infiltré dans le milieu interlope, ont alpagué le baron du trafic de drogue au quartier Diokoul. Il s’est présenté sous le nom de M. Niang dit ‘’Kadu’’ alias ‘‘Le Capo’’.

Né en 1995, prétendu ferrailleur maçon, il a été interpellé, selon nos informations, en possession de 1,685 million F CFA qu'il avait dissimulé dans un sachet en plastique. La somme est constituée de 70 billets de 10 000 F, 149 billets de 5 000 F, 74 billets de 2 000 F, 79 billets de 1 000 F et 26 billets de 500 F CFA. La composition suspecte de l'argent, sachant qu'il est un trafiquant notoire, a poussé, selon nos informations, les agents à l’acheminer dans leurs locaux pour audition. Également, lors de la perquisition, les limiers ont découvert dans sa chambre, sous le lit, une paire de ciseaux et deux couteaux.

Lors de son face-à-face avec les hommes du commissaire Mamadou L. Diallo, le patron du commissariat central de Rufisque, M. Niang a été questionné sur l'origine de l'argent trouvé en sa possession, ainsi que la paire de ciseaux et les deux couteaux trouvés dans sa chambre. Il a répondu qu'il s'agit de l'argent d'un chantier et que la paire de ciseaux et les couteaux ne lui appartiennent pas. Interpellé sur la constitution de l'argent, avec les différentes coupures de billets, il n’a pas pu la justifier.

En outre, dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs ont procédé à une signalisation et à une fouille dans le fichier de la police technique et scientifique de Dakar. Les résultats ont révélé que le prévenu a usurpé l'identité qu'il a déclarée au service. Dans la foulée, une réquisition a été adressée à la Direction de l'automatisation des fichiers. Et dans la base de données, il est apparu qu'il a usurpé l'identité de M. Niang dont il se réclame, car la véritable personne identifiée sous ce nom, en l’occurrence son jeune frère, a déjà obtenu une pièce nationale d'identité et que, lui, son dossier a été bloqué, à cause d’empreintes digitales différentes.

Ainsi renseignent nos sources, en lieu et place de M. Niang, il s’appelle, en réalité, P. D. Niang dit ‘’Kadu’’.

Il était en contact avec des trafiquants notoires

Interrogé sur cette usurpation d'identité, il a confessé aux enquêteurs avoir tenté à deux reprises de se faire établir une carte nationale d'identité avec les extraits de naissance de son jeune frère au poste de police de Bargny et au commissariat de Gouye Mouride. L'exploitation des résultats téléphoniques ont démontré qu'il était en contact avec les nommés C. Diallo, déféré pour trafic de chanvre indien, et T. A. Cissé dit ‘’Rakhou’’. Ce dernier, qui est en fuite, est impliqué dans un vaste réseau de trafic de chanvre indien, par le truchement de pirogues en provenance de la Casamance.

En effet, nos sources confient que l'usurpation d'identité et le changement de filiation sont des techniques usitées par les grands délinquants pour déjouer la vigilance des services de sécurité et tromper aussi les autorités judiciaires.

Au terme de l'enquête, P. D. Niang alias ‘’Kadu’’ a été déféré au parquet pour trafic de chanvre indien et usurpation d'identité.

CHEIKH THIAM