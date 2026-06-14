Les enquêteurs de la Brigade de recherche de Keur Massar (KMS) ont interpellé un individu en possession d'une quantité de 92 kg de cocaïne. La valeur de la drogue est estimée à 7,360 milliards F CFA.

Quatre-vingt-douze kilogrammes. C'est la quantité de cocaïne saisie sur un individu de nationalité sénégalaise par les éléments de la Brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar. Ces saisie et arrestation font suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état de la présence de plaquettes supposées être de la cocaïne dans un véhicule en réparation dans un garage mécanique. Aussitôt, renseignent nos sources, une équipe d'enquêteurs a été déployée sur les lieux indiqués pour surveillance et observation.

Puis, les policiers ont procédé à une fouille minutieuse du véhicule. Elle a permis la découverte de quatre-vingt-douze (92) plaquettes de substance supposée être de la cocaïne, pesant chacune un (01) kilogramme, pour une valeur totale estimée à 7,360 milliards F CFA. Ensuite, grâce à l'exploitation des documents trouvés à bord du véhicule, le conducteur a pu être formellement identifié et appréhendé au quartier Médina à Dakar.

Lors de son interrogatoire, poursuivent nos interlocuteurs, le mis en cause a reconnu avoir convoyé de la drogue depuis le Mali à plus de quatre (04) reprises pour le compte d'un ressortissant sénégalais, moyennant une rémunération de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par voyage. Il a précisé en outre que son commanditaire était présentement détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour des faits similaires. Le véhicule de marque Volkswagen de couleur blanche a été saisi.

Dans la continuité de l'enquête, un échantillon du produit trouvé dans le véhicule a été transmis au Centre National d'Identification Criminelle de la Gendarmerie (CNIC) aux fins d'analyse.

Après cela, les éléments de l'adjudant Abdou Aziz Gning, le patron de la Brigade de Recherches de Keur Massar, ont placé en garde à vue le présumé convoyeur pour association de malfaiteurs et trafic international de cocaïne.

L'enquête se poursuit.

CHEIKH THIAM