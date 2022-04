La Douane multiplie les saisies de cargaison de faux médicaments. La dernière saisie en date a été l’œuvre des éléments du poste de Nganda de la subdivision de Kaffrine. Il s’agissait d’antalgiques, de vitamines, d’aphrodisiaques, entre autres.

Le trafic de faux médicaments est très bien établi dans le pays. Et la douane sénégalaise essaie de prendre la pleine mesure du phénomène. Mieux que cela, les gabelous multiplient les saisies et coups de maitre. Cette traque des contrebandiers est sans répit et se fait sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette perspective que les éléments du poste de Nganda de la subdivision de Kaffrine, dans la région douanière du Centre, ont réussi une belle prise, le vendredi 22 avril dernier.

Ils ont procédé, selon un communiqué, à la saisie de faux médicaments d’une valeur de près de 230 millions de francs Cfa à Nganda. "Les agents des douanes du poste de Nganda, subdivision de Kaffrine, région douanière du Centre, ont saisi, le vendredi 22 avril 2022, une importante quantité de faux médicaments sur une berline de type Peugeot 504. La saisie a été effectuée lors d’une patrouille sur l’axe Diamagadio - Ndiao Bambaly - Ndiobène, dans la région de Kaffrine, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. Ladite berline a été immobilisée à la suite d’une course-poursuite, après le refus du conducteur d’obtempérer à la sommation d’arrêt des agents des douanes", renseigne la même.

Le conducteur de la berline a été interpellé et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. La douane renseigne que l’Ecor de la marchandise frauduleuse saisie a permis de découvrir divers types de faux médicaments dont des antalgiques, des vitamines, des aphrodisiaques, des antibiotiques et des contraceptifs. Ainsi, en plus de réaffirmer sa détermination à combattre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes et plus particulièrement les réseaux de trafic de médicaments, l’Administration des Douanes se félicite de la collaboration de plus en plus effective des populations. Elle les invite à redoubler d’efforts dans leur soutien aux forces de défense et de sécurité, pour une lutte plus efficace contre le crime organisé.

BIGUE BOB