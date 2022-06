Cible prioritaire du FC Barcelone sur ce mercato estival, Robert Lewandowski est catégorique et souhaite quitter le Bayern Munich pour aller en Catalogne. Pour autant, le dossier s'enlise et le buteur polonais a adressé un ultimatum aux Blaugranas.

Après une première approche à 32 millions d'euros, le FC Barcelone a récemment augmenté son offre à 35 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Arrivant à un an de la fin de son contrat et décidé à tout pour quitter le Bayern Munich, le buteur polonais de 33 ans fait pression pour rejoindre les Catalans. L'effet n'est cependant pas celui souhaité puisque le Bayern Munich a augmenté ses exigences et réclame désormais 60 millions d'euros pour sa star.

Si le niveau de forme est toujours aussi exceptionnel (50 buts et 7 offrandes en 46 matches avec le Rekordmeister), le prix exigé reste élevé à un an de la fin du contrat de Robert Lewandowski pour un joueur d'un âge assez avancé. Disposant de finances dans un état assez compliqué, le FC Barcelone marche sur des œufs et la semaine dernière Joan Laporta a dû s'entretenir avec le joueur et son agent Pini Zahavi afin de se montrer rassurant et leur demander d'être patient comme le révèle Sport.

Un ultimatum fixé au 12 juillet

Un entretien téléphonique où le président du FC Barcelone s'est montré confiant dans ce dossier. Assurant à Robert Lewandowski qu'il est la tête de gondole du futur mercato catalan et qu'il en est par ailleurs la priorité, Joan Laporta a détaillé son plan à l'ancien joueur du Borussia Dortmund afin de le faire signer et présenter une offre qui pourrait satisfaire le Bayern Munich. Le média catalan évoque une somme de 40 millions d'euros assortis de bonus. La réponse du principal intéressé a été positive, mais elle a également été assortie d'un certain ultimatum.

En effet, Robert Lewandowski a expliqué qu'il aimerait que tout soit bouclé avant le 12 juillet prochain, ce qui correspond à la date de reprise de l'entraînement du Bayern Munich. Sans quoi, il rejoindrait ses coéquipiers en Allemagne pour préparer la saison prochaine. Une date assez rapprochée pour le FC Barcelone, même si Joan Laporta a été reconnaissant envers le Polonais pour le bras de fer qu'il a lancé avec le Bayern Munich. Le dirigeant catalan va devoir cependant s'activer sous peine de voir tous ces efforts réduits à néant.

