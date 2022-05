Remède face au changement climatique et à la dégradation des sols, la transition agro-écologique paysanne, objet d’un forum sous-régional qui se tient au Sénégal du 23 au 26 mai, peut aussi être un bon levier pour relever le défi de la souveraineté alimentaire dans les pays sahéliens.

Les initiatives se multiplient à l’échelle nationale et régionale, pour redonner à l’agro-écologie sa place d’antan en terre africaine. Pour le Dr Saliou Ngom, Directeur de la Protection des végétaux, il est bon de rappeler que l’agro-écologie n’est pas une nouveauté dans les différents pays du continent. ‘’Avant, nos anciens ne connaissaient pas les produits chimiques ; ils faisaient une agriculture propre. Et jusqu’à présent, ces pratiques demeurent’’, a-t-il relevé, même si les réalités ont sensiblement changé.

Aujourd’hui, constate le correspondant national pour le projet sur la transition écologique de la CEDEAO, certains ont du mal à comprendre qu’il est bien possible de cultiver sans engrais. Il déclare : ‘’C’est ce que nous sommes en train de leur démontrer, à travers des programmes comme celui-là. Il s’agit de leur exposer tous les bienfaits de l’agro-écologie : la reconstitution des bases productives (les sols, l’eau…), la préservation de la fertilité des sols, mais surtout dans la durabilité. On produit non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour demain’’, soutient le correspondant national du Projet sur la transition écologique de la CEDEAO.

Le gros problème, croit-il savoir, c’est que plusieurs producteurs pensent qu’ils perdent des rendements, s’ils ne font pas recours aux produits chimiques. Une conception erronée, de l’avis de l’expert. ‘’Il est bien possible de cultiver sans utiliser des produits chimiques et d’avoir les mêmes rendements. Tel est l’objet de ce forum et des démonstrations ont été faites dans ce sens. Moi-même, j’ai été chercheur à l’Isra ; j’ai eu à conduire des actions de recherche dans le cadre de ce projet. Et nous avons démontré dans les différents sites d’intervention, aussi bien à Lendeng qu’à Kayes, que c’est bien possible. Et les producteurs eux-mêmes ont été associés dans ces différentes démonstrations’’.

Selon lui, il urge de trouver une alternative au modèle agricole actuel basé sur les produits chimiques et qui ont pour corolaire la dégradation de l’environnement. ‘’C’est pourquoi la CEDEAO et les États qui le composent ont développé cette nouvelle orientation vers la transition écologique. C’est-à-dire l’utilisation de produits organiques ou biologiques qui respectent l’environnement en permettant la production d’aliments de qualité. Il y va non seulement de la préservation de santé publique de nos populations, mais aussi d’assurer la souveraineté alimentaire de nos pays’’.

Pour sa part, la chargée des partenariats sur la zone Sahel au niveau de l’ONG CCFD Terre solidaire, Jessica Pascale, est surtout revenue sur les différentes réalisations du programme. Par exemple, indique-t-elle, au Sénégal, nous avons un partenaire qu’est le GRDR, qui travaille sur les systèmes alimentaires territorialisés, donc avec les collectivités territoriales, les organisations paysannes et tous les acteurs du système. Nous soutenons ainsi ces organisations paysannes et les acteurs locaux dans la mise en œuvre d’alternatives pour promouvoir des systèmes alimentaires locaux sains nutritifs et qui redonnent de l’autonomie aux paysans’’.

À travers le continent, dit-elle, ‘’des dizaines de milliers de producteurs ont pu être accompagnés, soutenus sur toute la chaine, de la production à la commercialisation. Dans certaines zones, nous avons pu, par exemple, mettre en place des boutiques paysannes qui permettent de mettre en contact le producteur et le consommateur. Ce forum est aussi un beau témoigne de ce qu’est ce programme, car il est important de mettre ensemble tous ces acteurs, qu’ils puissent adopter collectivement des positionnements politiques pour aller défendre l’agro-écologique’’.

Le Programme TAPSA (Transition agro-écologique paysanne au service de la souveraineté alimentaire) est un large programme mondial sur la transition agro-écologique mené par le CCFD Terre solidaire et ses partenaires. Il réunit au Sénégal, pendant quatre jours, plusieurs organisations paysannes et associations d’appui au monde paysan de la sous-région, dans le but de favoriser des échanges et partages d’expériences entre les acteurs.

Mor Amar